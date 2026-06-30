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सिया और चेतन का गेट एनालिसिस करना चाहती है पुलिस, हिरासत बढ़वाने के पीछे बड़ी वजह

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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कोर्ट ने सिया और चेतन की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि वह सिया और चेतन का गेट एनालिसिस करना चाहती है। इसमें घटना से पहले आरोपियों की चाल-ढाल और हरकतों की जांच की जाती है। 

सिया और चेतन का गेट एनालिसिस करना चाहती है पुलिस, हिरासत बढ़वाने के पीछे बड़ी वजह

केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुणे की एक अदालत ने मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया अग्रवाल के साथ उसके प्रेमी चेतन चौधरी की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस ने अदालत से हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल जरूरी है, जिनमें किले में अपराध स्थल का सही स्थान और लापता पासपोर्ट का पता करना और गेट एनालिसिस यानी घटना के समय इसमें शामिल लोगों की हरकतों का अध्ययन करना भी शामिल है।

केतन के पासपोर्ट का पता लगाना चाहती है पुलिस

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मृतक केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) को केतन अग्रवाल की हत्या की कथित तौर पर साजिश रचने और उन्हें पुणे जिले के लोहागढ़ किले की मुंडेर से धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने हत्या के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए किले का दौरा किया था और पुलिस उन स्थानों की पहचान करना चाहती है जहां कथित तौर पर पूर्वाभ्यास किया गया था।

आरोपी के वकील बोले, गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं

सहायक लोक अभियोजक राजश्री विरकुड ने अदालत को बताया कि पुलिस यह भी पता लगाना चाहती है कि सिया गोयल ने 6 जून को मुंबई जाते समय केतन का पासपोर्ट कहां फेंका था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता विपुल डुशिंग ने अदालत में दलील दी कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है और इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

गेट एनालिसिस करना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि चेतन चौधरी के लोहगढ़ किला पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज और उसके बाकी वॉकिंग पैटर्न की पूरी जांच की जाएगी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गेट एनालिसिस में किसी शख्स के चलने के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति के हावभाव का भी अध्ययन होता है। जांचकर्ताओं के मुताबिक किले पर चढ़ने के दौरान चेतन चौधरी ने हुडी पहन रखी थी और अपने चेहरे को ढक रखा था। पुलिस का प्लान है कि उसी तरह की हुडी किसी को पहनाकर घटनास्थल पर ले जाया जाए।

एक अधिकारी ने कहा, हम गेट एनालिसिस करना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें देखा जा सकता है कि चेतन हुडी पहनकर किले पर चढ़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज और रिक्रिएटेड सीन के वीडियो कंपेयर किया जाएगा और फिर उसकी हरकतों का पूरा अध्ययन होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपियों ने पुलिस के समाने स्वीकार किया है कि आरोपियों ने घटना वाले दिन से पहले भी लोहगढ़ किले का मुआयना किया था और तय किया था कि कहां से उसे धक्का देना है।

वकील ने कहा कि दोनों आरोपी अकसर मिला करते थे और केतन की हत्या का प्लान तैयार किया करते थे। पुलिस चाहती है कि वे जहां मिलते थे उसके बारे में भी पता लगाया जाए। आरोपियों के मोबाइल से डेटा हासिल करने की प्रक्रिया अभी जारी है। दोनों ने अपने-अपने फोन से कई अहम सबूत मिटा दिए थे।

केतन का पासपोर्ट भी जरूरी

पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बाली जाने के लिए एयरपोर्ट जाते वक्त जिस तरह से केतन का पासपोर्ट खोया, यह घटना बहुत ही अहम है। खालापुर फूड मॉल के आसपास सिया ने कैब से कुछ निकाला था। पुलिस ने कहा कि सिया की मदद से केतन का पासपोर्ट ढूंढा जाना भी जरूरी है। पुलिस ने कहा कि कुछ गवाह भी सामने आए हैं। उनका आमना-सामना भी आरोपियों से कराया जाएगा।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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