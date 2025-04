क्या है हाइब्रिड और ग्रे वारफेयर, जिस पर सेना को अलर्ट कर रहे PM मोदी और रक्षा मंत्री

नए दौर के युद्धों को लेकर पॉलिटिकल वारफेयर, असिमिट्रिक वारफेयर, ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट जैसी शब्दावली प्रचलन में है। लेकिन इन सभी में युद्ध की किसी खास प्रकृति की प्रतिध्वनि आती है। लेकिन युद्ध रणनीति के जानकार मानते हैं कि हाइब्रिड वारफेयर शब्द में इन सभी को समाहित माना जाता सकता है। आधुनिक दौर में फ्रैंक जी हॉफमैन को हाइब्रिड वारफेयर टर्म का जनक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम 2007 में अपने एक शोध पत्र 'Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars' में वह कहते हैं कि हाइब्रिड वारफेयर में युद्ध के परंपरागत तरीके, लीक से हटकर रणनीति, आतंकी गतिविधियां, हिंसा फैलाने और अपराध को बढ़ावा देना शामिल है।