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'मैं आपका एक घंटा चाहता हूं': युवाओं से क्या अपील कर गए पीएम मोदी? जनगणना से कनेक्शन

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं से जनगणना 2027 के लिए एक-दो घंटे देने की अपील की। जानिए 'एक घंटा' मांगने के पीछे क्या वजह है और जनगणना में इस बार क्या खास होगा।

PM Modi की युवाओं से खास अपील- 'मुझे आपका एक घंटा चाहिए', जानिए जनगणना में क्यों मांगी मदद
PM Modi की युवाओं से खास अपील- 'मुझे आपका एक घंटा चाहिए', जानिए जनगणना में क्यों मांगी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए युवाओं से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि वह युवाओं से देश के लिए 'एक-दो घंटे का समय' चाहते हैं। पीएम मोदी की यह अपील किसी अभियान, चुनाव या सरकारी योजना के लिए नहीं, बल्कि जनगणना 2027 के लिए थी।

पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवार के साथ बैठकर जनगणना में दी जाने वाली जानकारी को ध्यान से भरें और यह सुनिश्चित करें कि परिवार के हर सदस्य की जानकारी सही दर्ज हो। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस काम में आगे आना चाहिए, क्योंकि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती करने का काम नहीं है, बल्कि इससे देश की भविष्य की नीतियां और विकास की दिशा तय होती है।

'मैं आपका एक घंटा चाहता हूं...', पीएम मोदी ने युवाओं से क्या कहा?

लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनसे मदद मांग रहे हैं। उनका कहना था कि युवा इस काम में नेतृत्व करें और अपने परिवार को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को लग सकता है कि वे देश के लिए एक-दो घंटे में आखिर क्या कर सकते हैं, लेकिन यही एक-दो घंटे देश के लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे जनगणना की जानकारी भरते समय अपने परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल को ध्यान से जांचें और हर जानकारी सही तरीके से दर्ज करें।

पीएम मोदी ने खास तौर पर कहा कि 'नाम की स्पेलिंग से लेकर परिवार से जुड़ी दूसरी जानकारियों तक हर चीज सही होनी चाहिए।' उनका तर्क था कि जितना सटीक डेटा होगा, सरकार के लिए योजनाएं बनाने और देश के विकास की सही दिशा तय करने में उतनी ही आसानी होगी।

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जनगणना से पीएम मोदी का क्या कनेक्शन बताया?

प्रधानमंत्री ने जनगणना को केवल आंकड़े जुटाने की कवायद मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनगणना में जुटाई गई जानकारी से देश की नीतियां और सरकारी योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। दरअसल, सरकार के पास अगर यह सटीक जानकारी हो कि देश में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, वे कहां रहते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, वे किस तरह का काम करते हैं और समाज की अलग-अलग जरूरतें क्या हैं, तो उसी आधार पर संसाधनों और योजनाओं की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि जनगणना में दर्ज की गई छोटी-सी गलती भी बाद में बड़े स्तर पर तैयार होने वाले आंकड़ों को प्रभावित कर सकती है।

इस बार की जनगणना पहले से अलग क्यों है?

Census 2027 कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह भारत की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना को टालना पड़ा था।

इस बार जनगणना में तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक पहली बार जनगणना को डिजिटल तरीके से संचालित किया जा रहा है। गणनाकर्मी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे और लोगों को Self-Enumeration यानी खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा भी दी गई है।

यही वह बदलाव है जिसके कारण पीएम मोदी ने युवाओं से खास तौर पर आगे आने को कहा है। मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में सहज युवा अपने परिवार के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों की जानकारी सही तरीके से भरने और जांचने में मदद कर सकते हैं।

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घर बैठे खुद भर सकेंगे जनगणना की जानकारी

इस बार लोगों को अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए Self-Enumeration की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकारी जानकारी के मुताबिक नागरिक मोबाइल नंबर और जरूरी विवरण के जरिए पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी जानकारी भर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें एक Self-Enumeration ID यानी SE ID मिलेगी। इसे बाद में घर आने वाले गणनाकर्मी को देना होगा, ताकि जानकारी को जनगणना के रिकॉर्ड में शामिल और सत्यापित किया जा सके।

Self-Enumeration की सुविधा का मकसद लोगों को अपनी जानकारी अपनी सुविधा के अनुसार दर्ज करने का मौका देना है। इससे डेटा एंट्री में होने वाली गलतियों को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

17 अगस्त से शुरू होगा एक अहम चरण

जनगणना की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है। केंद्र सरकार के अनुसार Census 2027 को दो मुख्य चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में House Listing and Housing Census यानी मकानों और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राज्यों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में किया जा रहा है।

इसके बाद Population Enumeration यानी वास्तविक आबादी की गणना का चरण आएगा। मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक बर्फीले और गैर-सिंक्रोनस इलाकों में आबादी की गणना सितंबर 2026 में होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। बाकी देश के लिए 17 से 31 अगस्त 2026 के बीच Self-Enumeration की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इसके बाद अगले साल घर-घर जाकर आबादी की गणना का चरण होगा।

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इस बार जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी

Census 2027 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक जाति की जानकारी भी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को Population Enumeration चरण के लिए 40 सवालों वाला प्रश्नपत्र अधिसूचित किया। इसमें जाति से जुड़ा सवाल भी शामिल है। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा जब सामान्य जनगणना में सभी लोगों से जाति की जानकारी ली जाएगी। 1931 के बाद पहली बार देश की जनगणना में व्यापक स्तर पर जाति की गणना का प्रावधान किया गया है। यानी आने वाली जनगणना से देश के सामाजिक ढांचे और आबादी की संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ सकते हैं।

सिर्फ जाति नहीं, और भी कई सवाल होंगे

इस बार जनगणना का दायरा भी पहले के मुकाबले व्यापक है। अधिसूचित प्रश्नों में शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, रोजगार, व्यवसाय, प्रवास, भाषा और परिवार से जुड़ी कई जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा नए प्रश्नों में नागरिकों से बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जानकारियों से संबंधित सवाल भी शामिल किए गए हैं।

यही वजह है कि इस बार जनगणना सिर्फ यह पता लगाने तक सीमित नहीं रहने वाली कि देश में कितने लोग रहते हैं। इसके जरिए भारत की आबादी की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और डिजिटल तस्वीर को और विस्तार से समझने की कोशिश की जाएगी।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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