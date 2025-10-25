पश्चिमी सीमा पर क्या करने जा रहीं भारत की सेनाएं? घबराए पाक ने हवाई क्षेत्र पर बढ़ा दिए प्रतिबंध
संक्षेप: पाकिस्तान की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक नया नोटम जारी कर हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। जानिए क्या करने जा रहा भारत?
भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर बहुत बड़ा त्रि-सेवा अभ्यास 'ट्रिशूल' आयोजित करने जा रहा है। इससे घबराए पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। पाक मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अभ्यास ‘त्रिशूल’ की तैयारी के बीच पड़ोसी देश ने अचानक अपने मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों को प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से जारी यह NOTAM 28 और 29 अक्टूबर के लिए लागू रहेगा। हालांकि इस्लामाबाद ने प्रतिबंध के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किसी सैन्य अभ्यास या हथियार परीक्षण से जुड़ा हो सकता है।
भारत का ‘त्रिशूल’ अभ्यास: सीमा पर बड़ी तैयारियां
भारत ने कुछ दिन पहले ही एक व्यापक त्रि-सेवा (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) अभ्यास ‘त्रिशूल’ की घोषणा की थी, जो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सर क्रीक क्षेत्र में आयोजित होगा। यह इलाका भारत-पाकिस्तान सीमा के पश्चिमी तट पर स्थित है और रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक, यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, थल एवं वायु अभियानों के संयुक्त संचालन, और दुश्मन की संभावित गतिविधियों के समन्वित जवाब पर केंद्रित होगा।
सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा: असामान्य पैमाना
भारतीय वायु सेना ने 24 अक्टूबर को एक नोटिस टू एयरमेन जारी किया, जिसमें पाकिस्तान सीमा के साथ 'अभ्यास ट्रिशूल' की घोषणा की गई। यह अभ्यास भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के संयुक्त प्रयासों पर केंद्रित होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जय' (जॉइंटनेस, एक्शन फॉर इनोवेशन, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी) विजन को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। अभ्यास का क्षेत्र पाकिस्तान सीमा के निकट है, जहां हवाई क्षेत्र को 28,000 फीट तक आरक्षित किया गया है। यह अभ्यास न केवल संयुक्त संचालन क्षमता का परीक्षण करेगा, बल्कि स्वदेशी हथियार प्रणालियों और इनोवेशन पर भी जोर देगा।
ओपन-सोर्स रक्षा विश्लेषक डेमियन सायमोन ने सैटेलाइट इमेज शेयर करते हुए बताया कि भारत द्वारा आरक्षित हवाई क्षेत्र 28,000 फीट तक फैला है। सायमोन ने एक्स पर लिखा कि भारत द्वारा “चुना गया क्षेत्र और ऑपरेशन का पैमाना सामान्य अभ्यासों की तुलना में असामान्य रूप से बड़ा है।”
विशेषज्ञों की राय: क्षेत्रीय तनाव में इजाफा
रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का अचानक हवाई मार्गों पर रोक लगाना एक संदेशात्मक कदम हो सकता है। भारत के बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास के जवाब में यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का संकेत भी माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे प्रतिबंध सामान्यतः तब लगाए जाते हैं जब कोई देश मिसाइल परीक्षण या उच्च-स्तरीय सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा होता है। भारत और पाकिस्तान, दोनों के NOTAM जारी करने से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज रहने वाली हैं।