ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों में ही त्राहिमाम क्यों करने लगा था PAK? नई स्टडी में थिंक टैंक का बड़ा दावा

स्विट्ज़रलैंड के जाने-माने मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी थिंक टैंक की एक नई स्टडी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल यानी मई 2025 में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर स्पष्ट वायु वर्चस्व (Air Superiority) हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद महज़ चार दिनों के अंदर ही त्राहिमाम करने लगा और युद्धविराम की गुहार लगाने लगा। यह निष्कर्ष सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज़ (CHPM), स्विट्ज़रलैंड द्वारा प्रकाशित एक विस्तृत अध्ययन में सामने आया है। रिपोर्ट के लेखक और सैन्य इतिहासकार एड्रियन फॉन्टानेलाज़ ने 7 से 10 मई 2025 के बीच चले 88 घंटे के भारत-पाकिस्तान हवाई संघर्ष का अब तक का सबसे व्यापक स्वतंत्र विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

राफेल नुकसान की सुर्खियों के पीछे छिपी असली तस्वीर रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने संघर्ष की शुरुआती रात में एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान के नुकसान पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिससे असली रणनीतिक परिणाम दब गया। स्विस विश्लेषण के मुताबिक, यह शुरुआती झटका भारत के लिए रणनीतिक हार नहीं, बल्कि बाद की निर्णायक कार्रवाई का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तान की एयर डिफेंस और स्ट्राइक कैपेसिटी को तोड़ दिया और अपनी शर्तों पर युद्धविराम किया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भीषण आतंकी हमले के बाद हुई थी, जिसके तार पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों से जुड़े थे। 22 अप्रैल को पाक आतंकियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर और गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस ङघटना के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने सशस्त्र बलों को ऐसी जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दी, जो भविष्य में आतंकी हमलों को रोकने के लिए “पर्याप्त रूप से प्रभावशाली और निवारक” हो, भले ही इससे तनाव बढ़ने का जोखिम हो।

7 मई की सुबह: आतंकी ठिकानों पर निर्णायक प्रहार इसके बाद 7 मई की तड़के, भारतीय वायुसेना ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बड़े आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। बहावलपुर और मुरीदके जैसे प्रमुख केंद्रों पर लंबी दूरी के सटीक हथियारों से हमले हुए, जिनमें कई आतंकी ठिकानें और इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। स्विस रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला पिछली भारतीय सैन्य प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक गहराई, समन्वय और तकनीकी स्तर का था।

पहली रात ही भीषण हवाई भिड़ंत स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमले का पाकिस्तान ने भी आक्रामक हवाई जवाब दिया। पहली ही रात दशकों की सबसे बड़ी हवाई झड़पों में से एक देखने को मिली, जिसमें भारत के लगभग 60 विमान, पाकिस्तान के 40 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल थे। चीनी PL-15 लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों और एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की मदद से पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय वायुसेना को कुछ नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर भारत ने एक राफेल, एक मिराज-2000 और एक अन्य विमान खोया। हालांकि, स्विस विश्लेषकों का कहना है कि यह चरण भारत के लिए सूचना और धारणा के स्तर पर झटका था, न कि युद्ध का निर्णायक मोड़।

भारत का पलटवार: पाक वायु रक्षा की कमर तोड़ी इसके बाद भारतीय वायुसेना ने रणनीति बदली और दुश्मन की वायु रक्षा को निष्क्रिय करने (SEAD/DEAD) पर ध्यान केंद्रित किया। SCALP-EG, ब्रह्मोस जैसी स्टैंड-ऑफ क्रूज़ मिसाइलों, बहु-दिशात्मक हमलों और समन्वित दबाव के जरिए पाकिस्तान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रडार नेटवर्क को क्रमशः निष्क्रिय कर दिया गया।

पाकिस्तान के एयरबेस निशाने पर NDTV के मुताबिक, थिंक टैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि जैसे ही दुश्मन की वायु रक्षा कमजोर हुई, भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेसों पर ‘शानदार और सटीक’ हमले किए। रनवे, हैंगर, लॉजिस्टिक और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर पाकिस्तान वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता लगभग ठप कर दी गई। रिपोर्ट में भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम की विशेष सराहना की गई है। IACCCS नेटवर्क, सेना का आकाशतीर सिस्टम, और आकाश, बराक-8 व S-400 जैसी लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणालियों ने पाकिस्तानी जवाबी हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया। स्विस अध्ययन इसे संघर्ष का सबसे बड़ा आश्चर्य बताता है।

10 मई तक भारत को पूर्ण बढ़त रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 मई तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पाकिस्तान के एयरबेस दबाव में थे, वायु रक्षा कमजोर हो चुकी थी और वह भारतीय वायुसेना को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रह गया था। रिपोर्ट के अनुसार, इसी चरण में भारत ने वास्तविक वायु वर्चस्व हासिल कर लिया और ऑपरेशन की गति व दायरा तय करने की क्षमता अपने हाथ में ले ली। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम का बारंबार अनुरोध किया।