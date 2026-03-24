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क्या है ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा संशोधन विधेयक, आखिर किस बात पर भड़का है विपक्ष

Mar 24, 2026 07:20 pm ISTDeepak Mishra भाषा, नई दिल्ली
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सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े एक विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि यह प्रस्तावित कानून हितधारकों के साथ परामर्श के बिना सदन में पेश किया गया है।

क्या है ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा संशोधन विधेयक, आखिर किस बात पर भड़का है विपक्ष

सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े एक विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि यह प्रस्तावित कानून हितधारकों के साथ परामर्श के बिना सदन में पेश किया गया है। उन्होंने इसे वापस लेने और संसद की समिति को विचारार्थ भेजने की मांग की। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की ज्योतिमणि ने सवाल किया कि बिना ट्रांसजेंडर लोगों या अन्य हितधारकों से परामर्श कर इसे सदन में कैसे लाया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ट्रांसजेंडर लोगों का पक्ष सुनना नहीं चाहती। उन्होंने विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहाकि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का हनन करता है।

सरकार पर लगाया आरोप
कांग्रेस सांसद ने कहाकि इस विधेयक के जरिए यह प्रावधान किया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर की लैंगिक पहचान एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा और उन्हें कौन किस पहचान से जानता है यह मायने नहीं रखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समुदाय की पहचान सुनिश्चित करने में नौकरशाही की बाधा खड़ी कर उनके जीवन को और मुश्किल बना रही है। ज्योति मणि ने कहा कि यह केवल कानून से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के बारे में है, लेकिन सरकार समुदाय के लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कह रही है। उन्होंने कहाकि यह संरक्षण नहीं, बल्कि अधिकारों का अतिक्रमण है। उन्होंने कहाकि ट्रांसजेंडर समुदाय के हजारों लोगों ने मौजूदा कानून के तहत पहचान पत्र पाया है, लेकिन यह विधेयक उनके द्वारा हासिल की गई पहचान को छीनने का काम करेगा।

‘संकुचित हो रही ट्रांसजेंडर की परिभाषा’
सपा के आनंद भदौरिया ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि यह संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा को बहुत संकुचित कर देता है। उन्होंने कहाकि ट्रांसजेंडर एक ‘व्यापक’ शब्द है लेकिन विधेयक में इस विविधता को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 को कमजोर करने वाला बताया। भदौरिया ने कहाकि यह विधेयक एक मेडिकल बोर्ड बनाने का प्रावधान करता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी पहचान पत्र देने पर विचार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक के प्रावधान व्यक्तिगत पहचान में काफी दखल देते हैं। उन्होंने विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजने की मांग करते हुए कहा कि 2019 के संबंधित अधिनियम के तहत समुदाय के जिन लोगों ने कानूनी पहचान हासिल की थी। इस विधेयक के कानून का रूप लेने से उनके जीवन में अनिश्चितता आ जाएगी।

द्रमुक का भी विरोध
द्रमुक की टी सुमति ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहाकि यह मानवाधिकारों और समुदाय के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन करता है। उन्होंने विधेयक में मेडिकल बोर्ड का गठन किए जाने के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कोई व्यक्ति अपनी पहचान मेडिकल बोर्ड के जरिए तय कराएगा? द्रमुक सांसद ने यह उल्लेख किया कि 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि, ‘हमने समुदाय के 16-17 हजार लोगों को पहचान दी है।’ उन्होंने कहाकि फिर दो साल बाद सरकार उनकी पहचान क्यों वापस ले रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि 30 हजार पहचान पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं, क्या उनकी फिर से जांच होगी? उन्होंने कहाकि पहचान मानवाधिकार है, कोई सरकारी परमिट नहीं। उन्होंने कहाकि सरकार कहती है कि पहचान व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं हो सकती। विधेयक का सबसे खतरनाक पहलू, यह नैतिक पुलिसिंग ही है।

स्थायी समिति के पास भेजने की मांग
सुमति ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग करते हुए कहा कि इसे लाने से पहले ट्रांसजेंडर समुदाय या किसी भी हितधारक से परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि एक व्यापक समस्या पैदा करने वाली पद्धति उभर रही है। यह सरकार व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हम क्या खाते हैं, हमें क्या पसंद है, हम क्या देखें, हम क्या लिखें? द्रमुक सांसद ने आरोप लगाया कि नागरिकों के धर्म और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण करने के बाद, अब लैंगिक पहचान के आधार पर उन्हें बांटा जा रहा है।

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तृणमूल कांग्रेस की जून मालिया ने भी विधेयक को ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए कहाकि उनकी लैंगिक पहचान मेडिकल पड़ताल से नहीं की जा सकती। उन्होंने विधेयक को खतरनाक लैंगिक अंतराल पैदा करने वाला बताते हुए दावा किया कि सरकार इसके जरिए कानून में संशोधन नहीं कर रही, बल्कि इसके दायरे से लोगों को हटा रही है। मालिया ने विधेयक को वापस लिए जाने और संसद की प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की।

सरकार ने क्या कहा
इससे पहले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में रखते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल उन लोगों की सुरक्षा करना है जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। उन्होंने कहाकि नीति का उपयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाएगा, जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। मंत्री ने कहाकि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) कहे जाने वाले एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की रक्षा करने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि नये कानून का लाभ प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उचित और निश्चित पहचान व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुदाय को एक सटीक परिभाषा देने की जरूरत थी।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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