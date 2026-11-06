महाराष्ट्र में क्यों नहीं बिक रही Old Monk? रम के नाम पर फंसा पेच, कंपनी ने वापस ली याचिका

महाराष्ट्र में Old Monk की बिक्री पर रोक क्यों लगी है? FSSAI ने रम की पहचान और बोतल के लेबल पर सवाल उठाए हैं। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली है। जानिए क्या है पूरा विवाद और कब दोबारा शुरू हो सकती है बिक्री।

क्या रम नहीं है Old Monk? FSSAI ने उठाए सवाल, महाराष्ट्र में बिक्री पर अब भी लगा है ब्रेक (AI जेनरेटेड तस्वीर)

Old Monk Sale Ban in Maharashtra: भारत के सबसे चर्चित शराब ब्रांड्स में शामिल ओल्ड मॉन्क की बिक्री महाराष्ट्र में मई-जून से बंद है। इसकी वजह कोई सामान्य कारोबारी विवाद नहीं, बल्कि इस बात पर खड़ा हुआ सवाल है कि आखिर ओल्ड मॉन्क को रम कहा भी जा सकता है या नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इसकी बिक्री पर रोक लगाई है। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। ओल्ड मॉन्क बनाने वाली कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और नए लेबल के साथ नियामक के पास जाने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र में क्यों लगी ओल्ड मॉन्क की बिक्री पर रोक? ओल्ड मॉन्क का निर्माण खोपोली में किया जाता है। FSSAI ने रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित कंपनी के प्लांट का निरीक्षण किया था। इसके बाद खाद्य नियामक ने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मई-जून से महाराष्ट्र में ओल्ड मॉन्क की बिक्री प्रभावित है। इसके बाद इस ब्रांड का निर्माण करने वाली कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और FSSAI के आदेश को चुनौती दी।

FSSAI को ओल्ड मॉन्क के नाम और लेबल पर क्या आपत्ति है? इस पूरे विवाद की शुरुआत ओल्ड मॉन्क की बोतल पर लगे लेबल से हुई। FSSAI का कहना है कि इस उत्पाद में बाहर से रम का फ्लेवर मिलाया जाता है, लेकिन लेबल पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह ‘फ्लेवर्ड लिकर’ है या ‘रम फ्लेवर्ड स्पिरिट’।

नियामक के मुताबिक, इस तरह की लेबलिंग से पेय पदार्थ की वास्तविक संरचना छिपती है और उपभोक्ताओं को गलत जानकारी मिल सकती है। मामला अदालत पहुंचा तो FSSAI ने अपना पक्ष और स्पष्ट किया। नियामक का कहना था कि यह उत्पाद न्यूट्रल स्पिरिट और रम फ्लेवरिंग से तैयार किया जाता है। ऐसे में इसे वास्तविक रम के तौर पर नहीं बेचा जा सकता।

सितंबर में अदालत में FSSAI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर गोविलकर ने दलील दी थी कि किसी उत्पाद को रम, व्हिस्की या किसी अन्य श्रेणी में बेचने के लिए उसमें उस पेय की विशेषताएं और गुणवत्ता होनी चाहिए। सिर्फ न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाने से वह रम नहीं बन जाता।

FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के लेबल पर लिखे ‘7 Years Old Blended’ विवरण पर भी सवाल उठाए। नियामक के अनुसार, फ्लेवर मिलाए जाने वाले इस उत्पाद को लंबे समय तक किसी खास बैरल या लकड़ी के पीपे में परिपक्व की गई शराब नहीं कहा जा सकता।

FSSAI ने संकेत दिया था कि अगर उत्पाद को ‘रम’ के बजाय ‘रम जैसा’ (Rum-like) बताकर बेचा जाता है, तो उसकी बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

कंपनी ने क्या दी दलील? ओल्ड मॉन्क बनाने वाली कंपनी ने FSSAI की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया था। कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोेज सीरवई ने अदालत में कहा कि नियामक की आपत्ति कानून और संबंधित नियमों के अनुरूप नहीं है।

कंपनी का पक्ष था कि वह नियमों में दी गई परिभाषा के मुताबिक ही रम का निर्माण कर रही है। इसके लिए कृषि मूल के न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है।

यानी कंपनी और खाद्य नियामक के बीच मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाकर तैयार किए गए उत्पाद को रम के नाम से बेचा जा सकता है या नहीं।

बॉम्बे हाईकोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान कई अहम घटनाक्रम हुए।

अगस्त में याचिका: कंपनी ने FSSAI के बिक्री रोकने के आदेश को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

10 अगस्त: अदालत ने FSSAI से जवाब मांगा, लेकिन तत्काल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया।

31 अगस्त: हाईकोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी ने लेबल में बदलाव करने पर सहमति जताई।

3 सितंबर: कंपनी ने संशोधित लेबल जमा किए। इनमें ‘Added Flavour’ को प्रमुखता से दिखाया गया और ‘7 Years Old Blended’ का विवरण हटाया गया।

FSSAI की नई आपत्ति: नियामक ने कहा कि केवल लेबल बदलना पर्याप्त नहीं है। उसे उत्पाद को रम के तौर पर पेश किए जाने पर ही आपत्ति है।

5 नवंबर: कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और FSSAI को नए लेबल सौंपने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अगुवाई वाली पीठ ने कंपनी की याचिका को ‘नॉट प्रेस्ड’ के रूप में निस्तारित कर दिया।

अब आगे क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में फिर बिकेगी Old Monk? कंपनी ने हाईकोर्ट में बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष उसकी अपील पहले से लंबित है। इसी आधार पर उसने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आगे जोर नहीं देने का फैसला किया।

अब कंपनी FSSAI के सामने संशोधित लेबल पेश करेगी। नियामक इन लेबल की जांच करेगा और उसके बाद आगे का फैसला लेगा।

इसलिए फिलहाल महाराष्ट्र में ओल्ड मॉन्क की बिक्री दोबारा शुरू होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसकी बिक्री की बहाली नियामक की अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

क्या सिर्फ Old Monk पर हुई है कार्रवाई? नहीं। FSSAI ने उन शराब निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जो सामान्य नामों से बेचे जाने वाले स्पिरिट में बाहर से रम या व्हिस्की का फ्लेवर मिलाते हैं, लेकिन लेबल पर इसे फ्लेवर्ड उत्पाद के रूप में स्पष्ट नहीं करते।

इस कार्रवाई के दायरे में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड भी आई थी। कंपनी मैकडॉवेल्स नंबर 1 का निर्माण करती है। उसने भी अदालत का रुख किया था, लेकिन बाद में अपनी याचिका वापस ले ली।