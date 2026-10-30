विराट कोहली की मदद क्यों नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्यों दे दी ऐसी सलाह

खेल के मैदान पर रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम अब सुप्रीम कोर्ट में गूंजा है। उच्चतम न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सरकार को कोहली से मदद लेने की सलाह दे दी।

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। इस दौरान SC ने गुरुवार को सरकार को इसे लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की मदद लेने की सलाह दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो कि दुर्भाग्य से हर साल आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्ति सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि हर साल हम आदेश जारी करते हैं, लेकिन वे बस कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। कोर्ट के तौर पर हम संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा।’ भाटी ने पीठ को बताया कि दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए समुचित कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल एक व्यापक योजना तैयार की है। भाटी ने यह भी कहा कि कई कदम उठाए गए हैं जो नवंबर से लागू होंगे। इनमें पुराने वाहनों पर रोक, निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पाबंदी, और दिल्ली में दफ्तरों के समय में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं।

‘कोहली की मदद क्यों नही लेते?’ इस बीच जस्टिस सुंदरेश ने सरकार की ओर से पेश अतिरिक्ति सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आपको वास्तव में इसे नियंत्रित करना होगा। कोर्ट ने कहा, “हम हर साल इसमें संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा नहीं हो सकता।” पीठ ने सुझाव दिया कि अधिकारी जन जागरुकता फैलाने के लिए जानी-मानी हस्तियों की मदद ले सकते हैं। पीठ ने कहा, “आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की मदद क्यों नहीं लेते?” पीठ ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर मौजूद रहना चाहिए ताकि वे देख सकें कि असल में क्या हो रहा है।

पटाखों में बोरियम के इस्तेमाल पर विचार इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर उनका आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार ने पीठ से अनुरोध किया कि इस विचार-विमर्श को पूरा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाए। केंद्र ने कहा कि बेरियम वाले मुद्दे पर हमारा आंतरिक विचार-विमर्श अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह तीन सप्ताह बाद इस मुद्दे पर विचार करेगी।

पूर्ण रोक लगाने के पक्ष में नहीं SC इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि वह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, मगर हर साल आदेश जारी करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि अधिकारी उन्हें जमीनी स्तर पर लागू न करें। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि यह हर जीवित प्राणी से जुड़ा मामला है।