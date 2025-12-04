Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newswhy not 30000, CJI slams on death of BLOs during SIR asked to Deploy additional staff issues directions to states
10000 हो सकता है तो 30000 क्यों नहीं? SIR के दौरान हुईं मौतों पर भड़के CJI, BLOs को एक राहत भी

10000 हो सकता है तो 30000 क्यों नहीं? SIR के दौरान हुईं मौतों पर भड़के CJI, BLOs को एक राहत भी

संक्षेप:

तमिल पार्टी ने याचिका में कहा है कि 35 से 40 के करीब BLOs की मौत हो चुकी है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 32 के तहत BLOs को जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर रहा है।

Thu, 4 Dec 2025 03:03 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) के तौर पर काम कर रहे कई पुरुषों और महिलाओं की मौत और आत्महत्या पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने इसके साथ ही BLOs की दिक्कतों को कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने संबंधित राज्यों को SIR ड्यूटी के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने का आदेश दिया ताकि SIR में लगे लोगों के काम के घंटे कम किए जा सकें और उन पर मानसिक बोझ खत्म किया जा सके।

बेंच ने यह भी साफ किया कि अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स किसी खास वजहों का हवाला देकर छुट्टी मांगते हैं, तो उस पर केस-टू-केस बेसिस पर विचार किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने BLOs के काम करने के हालात और मेंटल हेल्थ के लिए राज्य सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया, और कहा कि जहां 10,000 स्टाफ तैनात किए गए हैं, वहां 30,000 स्टाफ भी तो तैनात किए जा सकते हैं? शीर्ष अदालत ने राज्यों को फटकार लगाते हुए पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? पीठ ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे फील्ड में काम कर रहे लोगों के काम का बोझ और दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

BLO कोर्ट से सीधे संपर्क करें

कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह भी कहा कि जो BLOs ड्यूटी से छूट मांग रहे हैं, खासकर अगर वे बीमार हैं या किसी और वजह से असमर्थ हैं, तो उन्हें छुट्टी दी जाए और उनकी जगह किसी और को रखा जाए। कोर्ट ने BLOs को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर राज्य की तरफ से ऐसी राहत नहीं दी जाती है, तो संबंधित BLO कोर्ट से सीधे संपर्क कर सकता है। शीर्ष अदालत के ये निर्देश एक्टर विजय की तमिलगा वेत्री कझगम की याचिका के बाद आए हैं, जिसके अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने की उम्मीद है।

सेक्शन 32 के तहत BLOs को जेल भेजने की धमकी

TVK ने कई BLOs की मौत पर हुए विवाद के बीच कोर्ट का रुख किया था। तमिल पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि 35 से 40 के करीब BLOs की मौत हो चुकी है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के सेक्शन 32 के तहत BLOs को जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। सेक्शन 32 में कहा गया है कि कोई पोल ऑफिसर, या इलेक्टोरल रोल तैयार करने, उसमें बदलाव करने या उसे ठीक करने का काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति, अगर ड्यूटी तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे दो साल की जेल हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में BLOs के खिलाफ 50 से ज़्यादा पुलिस केस

TVK ने अपनी याचिका में तर्क दिया, “हर राज्य में ऐसे परिवार हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं या माता-पिता अलग हो गए हैं… क्योंकि EC सेक्शन 32 के नोटिस भेज रहा है।” याचिका में मौत या आत्महत्या करने वाले BLOs के परिजनों के लिए मुआवज़े की भी मांग की गई है। पार्टी ने कहा, "…अभी बस यही अनुरोध है कि EC ऐसी सख्त कार्रवाई न करे।" पार्टी ने दावा किया कि अकेले उत्तर प्रदेश में BLOs के खिलाफ 50 से ज़्यादा पुलिस केस दर्ज किए गए हैं। TVK की तरफ से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, "हमने केरल, तमिलनाडु, गुजरात से फैक्ट्स रिकॉर्ड पर रखे हैं...उन्हें खुद को हटाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। यही प्रॉब्लम है... यह अपनी मर्ज़ी से नहीं है (इसलिए) आप न तो हट सकते हैं और न ही इस्तीफ़ा दे सकते हैं।"

