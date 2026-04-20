नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा दावा, बताया- सुशासन बाबू ने क्यों छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी? VIDEO

Rahul Gandhi Big Claim On Nitish Kumar: तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार BJP से कम्प्रोमाइज्ड हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप राज्यसभा चले गए।

Rahul Gandhi Big Claim On Nitish Kumar: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (20 अप्रैल ) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार पर बड़ा दावा करते हुए NDA पर ज़ोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में आकर बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। यानी भाजपा के 'दबाव' में आ चुके थे। इसीलिए उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा।

तूतीकोरिन में सत्ताधारी DMK-कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करते हुए, राहुल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा, "नीतीश कुमार ने भाजपा को एक शब्द भी नहीं कहा; वह चुपचाप सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा चले गए।" कांग्रेस नेता ने BJP पर भी हमला बोलेते हुए कहा, "हम BJP को तमिलनाडु में ऐसी सरकार बनाने की इजाज़त कभी नहीं देंगे, जिसे वे अपने कंट्रोल में रख सकें।" उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में भी ऐसी ही सरकार चाहती है जिसे वह पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार की ही तरह तमिलनाडु में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जिसे वह कंट्रोल में रख सके और ठीक वही करे, जो वे कहें।"

तमिलनाडु में बिहार मॉडल दोहराना चाहती है भाजपा: राहुल राहुल ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के पिछले कार्यों ने भाजपा को उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का मौका दिया और वे (भाजपा) तमिलनाडु में बिहार मॉडल को दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि INDIA अलायंस ऐसा कभी होने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में भी वही हथकंडे अपना रही है ताकि अपने सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (AIADMK) के जरिए दिल्ली से राज्य पर शासन कर सके।

AIADMK ने भी भाजपा के सामने घुटने टेक दिए उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक ने भी अपने भ्रष्टाचार की वजह से इस भगवा पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा उठाकर आरएसएस परोक्ष रूप से राज्य पर शासन करने की कोशिश कर रही है। भारत को एकजुट करने के लिए इसी ज़िले से शुरू की गई अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' को याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सभी राज्यों को समान महत्व मिलना चाहिए और हर भाषा के पीछे एक इतिहास होता है, ठीक वैसे ही जैसे तमिल भाषा का इतिहास हज़ारों साल पुराना है।

दिल्ली से राज्य चलाने की कोशिश भाजपा पर संविधान को न मानने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह भगवा पार्टी लोकतंत्र और संघीय सिद्धांतों को पूरी तरह से कमज़ोर करना चाहती है और दिल्ली से शासन करना चाहती है। संघर्ष-ग्रस्त मणिपुर में जारी अशांति का ज़िक्र करते हुए गांधी ने कहा कि कभी शांतिपूर्ण रहा यह राज्य अब गृहयुद्ध की चपेट में है और उन्होंने इस पूर्वोत्तर राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “उन्होंने वहाँ आग लगा दी है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और मणिपुर में गृहयुद्ध अभी भी जारी है... जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, वे सत्ता पर कब्ज़ा करने और दिल्ली से राज्य चलाने की कोशिश करते हैं।”