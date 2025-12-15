नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष ही क्यों बनाया, भाजपा की पूरी प्लानिंग समझिए

संक्षेप: भाजपा के इतिहास में ऐसा दूसरी बार है, जब किसी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जेपी नड्डा ही ऐसे थे, जिन्हें 2019 में करीब 6 महीने के लिए कार्यकारी बनाया गया था। तब अमित शाह होम मिनिस्टर बने थे। ऐसी स्थिति में 6 महीनों तक जेपी नड्डा ने उनके सहायक के रूप में कार्य किया था।

बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने इस घोषणा से हमेशा की तरह ही एक बार फिर से चौंका दिया है। लेकिन एक और मायने में यह घोषणा दिलचस्प है क्योंकि भाजपा के इतिहास में ऐसा दूसरी बार है, जब किसी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जेपी नड्डा ही ऐसे थे, जिन्हें 2019 में करीब 6 महीने के लिए कार्यकारी बनाया गया था। तब अमित शाह होम मिनिस्टर बने थे और अध्यक्ष पद पर थे। ऐसी स्थिति में 6 महीनों तक जेपी नड्डा ने उनके सहायक के रूप में कार्य किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माना जा रहा है कि नितिन नबीन को भी इसी रणनीति के तहत कार्यकारी बनाया गया है ताकि वे जेपी नड्डा का सहयोग करते हुए अध्यक्ष के तौर पर कामकाज को समझें। इसके बाद वह लगातार 6 सालों तक भाजपा के अध्यक्ष बने रहे और अब उनके विकल्प के तौर पर नितिन नबीन आए हैं। जेपी नड्डा का यह कार्यकाल काफी लंबा रहा और वह लगातार 2019 से 2025 तक अध्यक्ष पद पर रहे हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद एक अंतरिम व्यवस्था है और अंत में वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे।

इस बीच जानकारों का कहना है कि 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है। इसे शुभ कामों के लिए ठीक नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति के ठीक बाद भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। भाजपा पहले ही 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन चुनाव पूरा कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम आधे राज्यों का चुनाव हो जाना जरूरी है। इस लिहाज से नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। इस लिहाज से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना महज एक औपचारिकता है और वह एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनाए गए हैं। बस मुहर लगना बाकी है।