क्यों बंद हुई 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज? पहली बार CM शुभेंदु अधिकारी ने बताई असली वजह

कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में नमाज पर अचानक रोक लगने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को खुलकर असली वजह बताई...

कोलकाता एयरपोर्ट पर स्थित 136 वर्ष पुरानी बांकरा मस्जिद (गौरीपुर जामा मस्जिद) में नमाज अदा करने पर लगी रोक ने पूरे राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। शनिवार से मस्जिद में नमाज पर अनिश्चितकालीन रोक लगाए जाने के बाद विपक्षी TMC ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचकर इस विवाद पर पहली बार साफ-साफ अपनी सरकार का रुख रख दिया।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी चीज से ऊपर है और एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर बाहरी लोगों के लिए द्वार खुले नहीं रह सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और एयरपोर्ट की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के नाते मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन बहुत संवेदनशील है क्योंकि चीन और बांग्लादेश दोनों पास में हैं। इसलिए इसके गेट बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रह सकते।

इस दौरान सीएम ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म के रीति-रिवाजों पर रोक नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी अपना धर्म मानने से नहीं रोका। बकरीद पशु बलि के कानून के अनुसार मनाई गई, मुहर्रम बिना हथियार प्रदर्शन के मनाया गया। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। बस कानून का पालन कीजिए, अच्छे नागरिक की तरह रहिए और अपने धर्म को निजी मामला समझिए। दूसरों पर असर डाले बिना अपना धर्म अपनाइए, तो सब कुछ आसानी से चलेगा।

तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने से एयरपोर्ट के विस्तार और सुरक्षा संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने 'तुष्टीकरण की राजनीति' के चलते इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजूमदार ने कहा कि छात्र जीवन से ही अखबारों में पढ़ता था कि कोलकाता एयरपोर्ट पर मस्जिद होने की वजह से रनवे नहीं बढ़ाया जा सका। अब हमारी सरकार है, हम तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते। मस्जिद को दूसरी जगह ले जाया जाएगा।

क्या बोली टीएमसी? दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौगत रॉय ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए रॉय ने कहा कि मस्जिद के बारे में वहां के मुस्लिम समुदाय की सहमति से ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए।