Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंबई में हाहाकार: BEST बसों की बेमियादी हड़ताल, सड़कों पर पत्थरबाजी के बाद डिपो लौटीं बसें!

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
Follow us on Google News
share

Mumbai BEST bus strike: मुंबई में BEST कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से बस सेवाएं ठप। MESMA और कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात से चक्का जाम। पथराव के बाद डिपो लौटीं बसें, जानें क्या हैं कर्मचारियों की मांगें।

मुंबई में हाहाकार: BEST बसों की बेमियादी हड़ताल, सड़कों पर पत्थरबाजी के बाद डिपो लौटीं बसें!

मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली बेस्ट (BEST) बसों के पहिए थम गए हैं। बेस्ट कर्मचारियों ने गुरुवार आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे पूरे शहर में बस सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। रोजाना इन बसों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को मजबूरी में मेट्रो स्टेशनों और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिए ऑटो, टैक्सी या ऐप-बेस्ड कैब का सहारा लेना पड़ रहा है।

सिर्फ 32 बसें उतरीं सड़कों पर, 6 पर हुआ पथराव

बेस्ट अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई की सड़कों पर रोजाना जहां हजारों बसें दौड़ती हैं, वहीं गुरुवार सुबह सिर्फ 32 बसें ही संचालित हो सकीं। तड़के सुबह करीब 6 बसें डिपो से निकली जरूर थीं, लेकिन पथराव की घटनाओं की खबर मिलने के बाद उन्हें तुरंत वापस बुला लिया गया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि हड़ताल की आड़ में बसों या डिपो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

mumbai best bus strike

आखिर क्यों हो रही है यह हड़ताल?

प्रशासन के साथ बुनियादी ढांचे और श्रम संबंधी मांगों पर बातचीत विफल होने के बाद 'बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिति' के नेतृत्व में यह हड़ताल बुलाई गई है। इस समिति में 12 कर्मचारी यूनियन शामिल हैं। इनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

  • बीएमसी के 'सी' बजट (बेस्ट के लिए आवंटित) को मुख्य 'ए' बजट के साथ मर्ज किया जाए।
  • रिटायर्ड कर्मचारियों के लंबित कानूनी बकाए का एकमुश्त भुगतान किया जाए।
  • ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) वाले ऑपरेटरों पर निर्भरता को कम किया जाए।
  • वेट-लीज कर्मचारियों को बेस्ट के स्थायी कर्मचारियों में शामिल किया जाए।

कोर्ट की रोक और 'मेस्मा' के बावजूद थमे पहिए

यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब मुंबई इंडस्ट्रियल कोर्ट ने बेस्ट कर्मचारियों और वेट-लीज ऑपरेटरों को इस हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने बेस्ट की परिवहन और बिजली सेवाओं को 'आवश्यक सेवाएं' घोषित करते हुए महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (MESMA) लागू कर दिया है, जो कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने से रोकता है।

MMRDA का 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे' भी हुआ प्रभावित

इस हड़ताल ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) के उस अभियान को भी झटका दिया है, जिसके तहत बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में साप्ताहिक 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे' मनाया जा रहा था।

बेस्ट आमतौर पर बीकेसी (BKC) में 16 रूटों पर 125 बसों के जरिए रोजाना 976 फेरे लगाता है। इस अभियान के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त बसें और कर्मचारी भी तैनात किए थे, लेकिन हड़ताल ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है।

बेस्ट के डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहने वाली 'चलो' (Chalo) जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक बस सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है।

mumbai best bus strike

मुंबई के लिए कितनी अहम है बेस्ट की सर्विस?

बेस्ट रोजाना 399 रूटों पर 2,766 बसें चलाता है। इनमें फीडर सर्विस और लंबी दूरी के रूट शामिल हैं, जिनमें रोजाना करीब 25 लाख यात्री सफर करते हैं। सिर्फ बसें ही नहीं, बेस्ट अपने बिजली विभाग के जरिए दक्षिण और मध्य मुंबई के लगभग 11 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति भी करता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Maharashtra News Bus Service
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।