किसी के घर शादी, किसी के यहां 12 साल बाद हुआ बेटा; राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंचे 60 नेता सस्पेंड

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होने पर 60 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें 9 जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। किसी ने परिवार में शादी, किसी ने रिश्तेदार की मौत तो किसी ने बीमारी को गैरहाजिरी की वजह बताया।

राहुल गांधी की रैली में गैरहाजिरी पड़ी भारी, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों पर एक्शन (फोटो- AICC)

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने अपने 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि ये नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई INDIA गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुए थे। इनमें नौ जिला अध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं। निलंबित नेताओं में किसी ने परिवार में शादी, किसी ने रिश्तेदार की मौत तो किसी ने बीमारी को रैली में नहीं पहुंच पाने की वजह बताया है। एक जिला अध्यक्ष का कहना है कि उनके बड़े भाई के घर 12 साल बाद बेटा हुआ था, इसलिए वह इस पारिवारिक खुशी में शामिल होने के चलते दिल्ली नहीं जा सके।

राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंचने पर 60 नेताओं पर कार्रवाई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को INDIA गठबंधन की रैली आयोजित की गई थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस रैली को संबोधित किया था। रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई गई थी।

इस रैली में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के 60 पदाधिकारी शामिल नहीं हुए थे। संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर तीन नवंबर को इनके निलंबन का आदेश जारी किया गया। यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी।

युवा कांग्रेस नेतृत्व ने पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी को संगठनात्मक अनुशासनहीनता माना है। हालांकि, निलंबित किए गए कुछ नेताओं का कहना है कि उनके पास रैली में शामिल नहीं हो पाने की वास्तविक वजहें थीं। उनका आरोप है कि कार्रवाई करने से पहले संगठन को उनका पक्ष सुनना चाहिए था।

भाई के घर 12 साल बाद बेटा हुआ, रैली में नहीं जा सके जिला अध्यक्ष इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, युवा कांग्रेस के मैहर जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि उनके बड़े भाई के घर बेटे का जन्म हुआ था। परिवार में 12 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ था, इसलिए वह इस खुशी के मौके पर मौजूद रहना चाहते थे।

सौरभ शर्मा के मुताबिक, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के अन्य पदाधिकारियों को अपनी स्थिति की जानकारी दे दी थी। उन्होंने उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया था। हालांकि, बाद में उन्हें रैली के बारे में जानकारी मिली।

सौरभ शर्मा ने कहा कि वह संगठन के कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। कई वर्षों से युवा कांग्रेस से जुड़े हैं और संगठन के प्रमुख कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने निलंबन के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात भी कही।

उनका कहना है कि जिन नेताओं के पास गैरमौजूदगी का कोई उचित कारण नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जिनकी वास्तविक मजबूरियां थीं, उन्हें निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई से पहले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानना चाहिए था।

चाचा का निधन हुआ, महासचिव ने मांगी थी अनुमति युवा कांग्रेस के महासचिव रोहित राजौरिया ने बताया कि उनके चाचा का निधन हो गया था। इस वजह से वह दिल्ली में आयोजित रैली में शामिल नहीं हो सके। रोहित के मुताबिक, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के रमाशंकर जी को अपने चाचा के निधन की जानकारी दे दी थी। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने के लिए अनुमति भी मांगी थी।

बीमारी की वजह से दिल्ली नहीं जा सके कई पदाधिकारी युवा कांग्रेस के अनूपपुर जिला अध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा ने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण वह दिल्ली नहीं जा सके। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि इस बारे में प्रदेश नेतृत्व को पहले जानकारी नहीं दी थी।

मानवेंद्र मिश्रा के मुताबिक, उनकी पूरी टीम रैली में शामिल हुई थी और सभी के टिकट भी बुक कराए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व तक उनकी अनुपस्थिति की जानकारी नहीं पहुंचने से संवाद की कमी रह गई। अब वह संगठन के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजवीर सिंह कुड़िया ने भी खराब स्वास्थ्य को रैली में शामिल नहीं हो पाने की वजह बताया। उन्होंने कहा कि वह बेहद अस्वस्थ थे। इसके अलावा रैली में नहीं पहुंचने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। उन्होंने खुद को पार्टी के कार्यक्रमों और अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय बताया।

वहीं, युवा कांग्रेस की महासचिव सुमन मौर्य ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण उन्हें बुखार, खांसी और जुकाम हो गया था। बीमारी की वजह से वह किसी को अपनी अनुपस्थिति की जानकारी नहीं दे सकीं। उनके मुताबिक, वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह फोन भी नहीं उठा पाईं।

छोटी बहन की शादी में व्यस्त थे उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने रैली में शामिल नहीं होने के पीछे अपनी छोटी बहन की शादी की वजह बताई। उन्होंने कहा कि वह परिवार में इकलौते भाई हैं और शादी की तैयारियों में उनकी जिम्मेदारी काफी अधिक थी। शिवराज सिंह यादव के मुताबिक, उन्होंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को रैली में शामिल नहीं हो पाने की वजह बता दी है। अब वह संगठन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने क्या कहा? मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी शिवी सिंह चौहान ने निलंबन की कार्रवाई पर संगठन का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी उपस्थिति और नेतृत्व के साथ पहले हुए संवाद के आधार पर की गई है।