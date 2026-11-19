मलेशिया ने दिया भारतीयों को बड़ा झटका, वीजा-फ्री एंट्री खत्म; नए नियम कब से लागू?
मलेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी 2027 से वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा खत्म हो जाएगी। अब भारतीय यात्रियों को पहले वीजा लेना होगा। जानें 1 दिसंबर से कब और कैसे कर सकेंगे आवेदन, क्या हैं नए नियम?
मलेशिया घूमने जाने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए अहम खबर है। देश ने भारतीय नागरिकों को मिलने वाली वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा खत्म करने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2027 से मलेशिया जाने वाले सभी भारतीयों को यात्रा से पहले वैध वीजा लेना अनिवार्य होगा। अभी तक भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा मलेशिया जाने की सुविधा मिल रही थी।
मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग (JIM) ने 17 नवंबर को जारी नोटिस में इस बदलाव की जानकारी दी। विभाग के मुताबिक, नए साल की शुरुआत से भारतीय नागरिकों को मलेशिया पहुंचने से पहले वैध वीजा हासिल करना होगा।
1 दिसंबर से शुरू होंगे वीजा के लिए आवेदन
नए नियम लागू होने से पहले भारतीय नागरिकों को वीजा आवेदन का मौका दिया जाएगा। मलेशिया के लिए 1 दिसंबर 2026 से ऑनलाइन वीजा आवेदन शुरू हो जाएंगे। इच्छुक यात्री MyVISA पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2027 या उसके बाद मलेशिया जाने की योजना बना रहे भारतीयों को यात्रा से पहले वीजा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
7 कार्यदिवस में पूरा नहीं किया आवेदन तो होगा एक्सपायर
मलेशिया ने वीजा आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी आवेदन का स्टेटस ‘New Application’ या ‘Pending Payment’ रहता है और सात कार्यदिवस से ज्यादा समय बीत जाता है, तो वह आवेदन अपने आप एक्सपायर हो जाएगा।
यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुका है। इमिग्रेशन विभाग के 28 सितंबर के ऐलान के मुताबिक, यह उन आवेदनों पर भी लागू होगा जो 1 सितंबर 2026 से पहले जमा किए गए थे। अगर किसी आवेदक का आवेदन एक्सपायर हो जाता है, तो उसे अपडेटेड वीजा आवेदन फॉर्म के जरिए दोबारा आवेदन करना होगा।
वीजा आवेदन खारिज होने पर भी वापस नहीं मिलेगी फीस
मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग ने वीजा फीस को लेकर भी स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया के दौरान जमा की गई फीस नॉन-रिफंडेबल होगी।
- वीजा आवेदन मंजूर होने पर भी फीस वापस नहीं मिलेगी।
- आवेदन खारिज होने की स्थिति में भी पैसा रिफंड नहीं होगा।
- सरकारी नीति में बदलाव होने पर भी फीस वापस नहीं की जाएगी।
- यात्रा की योजना बदलने पर भी आवेदक को फीस वापस नहीं मिलेगी।
विभाग ने यह भी कहा है कि मलेशियाई सरकार के निर्देशों के अनुसार वह किसी भी समय प्रवेश संबंधी नियमों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
मलेशिया ने वीजा नियमों में पहले भी किए हैं बदलाव
भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री खत्म करने का फैसला मलेशिया के वीजा नियमों में किए जा रहे अन्य बदलावों के बाद आया है। 1 सितंबर 2026 से मलेशिया ने मल्टीपल एंट्री वीजा (MEV) की सुविधा को 31 पात्र राष्ट्रीयताओं तक सीमित कर दिया था। अब यह वीजा कुछ खास उद्देश्यों से यात्रा करने वाले लोगों को ही दिया जा रहा है। इनमें बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेडिंग टूरिज्म और फ्लाई-एंड-क्रूज यात्रा शामिल हैं।
विदेशी यात्रियों को मेडिकल इंश्योरेंस लेने की भी सलाह
मलेशिया ने विदेशी यात्रियों को अपने पूरे प्रवास की अवधि के लिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेने की सलाह भी दी है। इमिग्रेशन विभाग ने 16 नवंबर को जारी घोषणा में कहा कि देश में इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च गैर-निवासियों को खुद उठाना होगा। विभाग ने मलेशिया के वीजा आवेदन के साथ MyTripPass का इस्तेमाल करने की भी सिफारिश की है। यह एक इनबाउंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जो मेडिकल इंश्योरेंस और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराता है। इसका कवरेज खरीदने वाले यात्रियों को तुरंत डिजिटल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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