जिंदा रहते तो गांधी को देते नोबेल शांति पुरस्कार; क्यों 1999 से हर साल बता रही कमेटी?

नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन ने महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने को लेकर फिर वह लेख शेयर किया है, जिसमें उन पांच मौकों का जिक्र है, जब गांधी का नाम नॉमिनेट हुआ था। नोबेल वाले 1999 से हर साल इस लेख को शेयर कर देते हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 04:05 PM
महात्मा गांधी के नाम से दुनिया भर में अहिंसक आंदोलन के प्रतीक मोहनदास करमचंद गांधी को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला, इसका जवाब एक आलेख के जरिए नोबेल प्राइज वालों ने 1999 में पहली बार दिया था। पिछले 25 साल से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हर साल नोबेल फाउंडेशन उसी आर्टिकल को दोबारा शेयर कर देता है। इतिहास के प्रोफेसर और नोबेल पीस पुरस्कार सेक्शन के संपादक रहे ओयविंड टन्नेसून ने 1999 में फाउंडनेशन की वेबसाइट पर ‘Mahatma Gandhi, the missing laureate’ टाइटल से एक लंबा लेख लिखा और बताया कि किन पांच मौकों पर गांधी का नाम नाॉमिनेट तो हुआ लेकिन विजेता चुनने वालों ने उनका नाम फाइनल नहीं किया।

टन्नेसून के लेख का सार यह है कि नोबेल वालों को अफसोस है कि महात्मा गांधी को पीस प्राइज नहीं मिला, लेकिन अगर वो जिंदा रहते तो 1948 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाता। लेख में बताया गया है कि उनका नाम शांति पुरस्कार के लिए पांच पर नामांकित हुआ। 1937, 1938 और 1939 में लगातार तीन साल गांधी का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन मिला नहीं। इसके बाद भारत की आजादी वाले साल 1947 और फिर 1948 में भी गांधी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन अवार्ड नहीं दिया गया।

खतरे में है शांति की नींव, मानवाधिकार तार-तार; यूएन चीफ ने महात्मा गांधी को किया याद

आलेख में हर नामांकन पर विस्तार से बताया गया है कि क्या हुआ और कैसे उनका नाम चयन तक नहीं पहुंचा। अब हाल यह है कि गांधी का नाम नोबेल वालों पर भारी है और उसे हर साल सफाई देनी पड़ रही है। आपको याद दिला दें कि नोबेल पुरस्कार के लिए अलग-अलग कमेटी विजेता चुनती है। शांति पुरस्कार का चयन पांच सदस्यों की समिति करती है, जिसके सदस्यों का चुनाव नॉर्वे की स्टोर्टिंग (संसद) करती है। चयन समिति में पहले मंत्री, सांसद भी रहते थे, लेकिन 1977 के बाद सांसदों को चयन समिति में नहीं रखने की परंपरा शुरू हुई और संसद ने 40 साल बाद 2017 में इसे औपचारिक फैसले में बदला।

चौरी-चौरा कांड ने रोकी महात्मा गांधी के नोबेल पीस प्राइज की राह!

गांधी का नाम पहली बार 1937 में नॉर्वे की संसद में लेबर पार्टी के सांसद ओले कॉल्बहॉर्नसन ने प्रस्तावित किया था। गांधी का नाम उन 13 लोगों में भी शामिल था, जिनके नाम पर चयन समिति ने चर्चा की। तब चयन समिति के सलाहकार रहे प्रोफेसर जैकब वॉर्म मिलर ने गांधी पर रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट में गांधी के बारे में कुछ सकारात्मक और पर्याप्त नकारात्मक बातें थी। समिति को बताया गया कि गांधी अनवरत अमनपसंद नहीं रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसा और दहशत में बदल सकते हैं।

लड़के के मोह-मर्डर में फंसीं महामंडलेश्वर, गांधी के फोटो को भी ‘लेडी गोडसे’ ने मारी थी गोली

मिलर ने रिपोर्ट में 4 फरवरी 1922 के चौरी-चौरा कांड का जिक्र किया, जब असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में पुलिस फायरिंग से भड़के स्वतंत्रता सेनानियों ने थाना पर हमला बोलकर उसे जला दिया था। इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए थे। गांधी ने इसके बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। मिलर ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आंदोलन को भी सिर्फ भारतीय लोगों तक सीमित बताया और कहा कि उन्होंने अश्वेतों की चिंता नहीं की, जो भारत वालों से भी गंदे हालात में जी रहे थे। गांधी का नाम कट गया। कॉल्बहॉर्नसन ने 1938 और 1939 में भी गांधी का नाम भेजा, लेकिन उनका नाम दोनों बार शॉर्टलिस्ट नहीं हो सका।

भारत-पाकिस्तान विभाजन और हिंसा के कारण 1947 में कटा गांधी का नाम

गांधी के नाम पर नोबेल पीस प्राइज की चयन समिति में दूसरी बार चर्चा 1947 में हुई। तब भारत से केंद्रीय विधान सभा (आज की लोकसभा) के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और बॉम्बे के प्रधानमंत्री बालासाहेब गंगाधर खेर ने उनके नाम की सिफारिश नॉर्वे के राजदूत के माध्यम से टेलीग्राम से भेजी थी। भारतीय नेताओं ने उन्हें भारत का रचनाकार और विश्व शांत का सबसे प्रभावी अगुआ बताया था। चयन समिति ने छह नाम विचार के लिए छांटे थे, उसमें एक नाम महात्मा गांधा का भी था।

मानव इतिहास की दिशा बदल दी, नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

इस बार इतिहासकार जेन्स अरुप सिप चयन समिति के सलाहकार थे। उन्होंने गांधी पर रिपोर्ट लिखी, जिसमें 1937 से 1947 तक भारतीय घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ तो आजादी के तौर पर जीत मिली, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के तौर पर बड़ी हार मिली। रिपोर्ट में भारतीय और ब्रिटिश के बीच संघर्ष, दूसरे विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और हिन्दू और मुसलमान के बीच लड़ाई के तीन पैमानों पर गांधी के काम का आकलन किया गया। सिप की रिपोर्ट मिलर की तरह तीखी नहीं थी, लेकिन गांधी के पक्ष में भी नहीं थी। सिप ने विभाजन के दौरान हिंसा का जिक्र करते हुए लिखा कि गांधी को शांति पुरस्कार देना असामयिक लगेगा।

पाकिस्तान से जंग पर गांधी का बोलना भी खिलाफ गया

चयन समिति के पांच सदस्यों में दो गांधी की तरफ थे, लेकिन तीन पुरस्कार देने के पक्ष में नहीं थे। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद तनाव का तीनों पर गहरा असर था। 27 सितंबर 1947 को ब्रिटिश अखबार ‘द टाइम्स’ ने खबर छापी कि गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि वो युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान से न्याय पाने का और कोई जरिया नहीं हो और वो अपनी साबित गलतियों को भी मानने से मना करता रहता है तो सरकार को जंग में जाना पड़ेगा।

गांधी ने सभा में कहा था कि कोई युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो किसी को अन्याय सहने के लिए नहीं कह सकते। खबर फैली तो गांधी ने अगले दिन सफाई दी कि वो अब भी युद्ध के खिलाफ हैं लेकिन विभाजन के बाद बनी नई व्यवस्था में उनकी जगह नहीं है, जहां लोग थल सेना, नैवी और एयर फोर्स चाहते हैं। चयन समिति ने 3-2 से एक बार फिर उनका नाम खारिज कर दिया।

गांधी को मरणोपरांत नोबेल प्राइज पर 1948 में भी नहीं बनी बात

महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या के ठीक दो दिन पहले उस साल का नोबेल प्राइज नामांकन बंद हुआ था। गांधी का नाम छह लोगों या संगठनों ने भेजा था, जिसमें दो पूर्व पुरस्कार विजेता भी थे। गांधी का नाम फिर से शॉर्टलिस्ट हुआ। गांधी समेत कुल तीन नाम पर चर्चा हुई। सलाहाकर सिप ही थे और उन्होंने गांधी के आखिरी पांच महीने के काम पर रिपोर्ट बनाकर दी। सिप ने इस बार गांधी की भरपूर तारीफ की और कहा कि गांधी ने जीवन भर राजनीतिक और नैतिक शुचिता की जो छाप छोड़ी है, वह भारत के अंदर और बाहर के लोगों के लिए एक मानक की तरह रहेगी। इस लिहाज से गांधी की तुलना सिर्फ धर्मों के संस्थापकों से की जा सकती है।

चयन समिति में माहौल था, फाउंडेशन ने लिया नेगेटिव फैसला

चयन समिति में गांधी को पुरस्कार देने का माहौल बन गया, लेकिन समस्या आ गई कि अब वो जिंदा नहीं थे। उस समय पुरस्कार नियमों के तहत कुछ खास परिस्थितियों में निधन के बाद भी अवार्ड दिया जा सकता था। लेकिन समस्या हुई कि गांधी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी तो सवाल उठा कि उनका पुरस्कार किसे देंगे। चयन समिति ने कानूनी सलाहकार से राय मांगी तो उसने कुछ सुझाव दिए और अंत में नोबेल फाउंडेशन की राय मांग ली। फाउंडेशन ने कहा कि अगर चयन समिति का फैसला होने के बाद गांधी की मौत हुई होती तो उन्हें पुरस्कार दिया जा सकता था। आखिरकार 18 नवंबर 1948 को चयन समिति ने उस साल किसी को भी पीस प्राइज नहीं देने का फैसला लिया और कहा- “कोई योग्य जीवित कैंडिटेट नहीं मिला।”

नीचे नोबेल प्राइज वालों का इस साल का ट्वीट है। इसी तरह का ट्वीट वो पिछले कई सालों से हर 2 अक्टूबर को करते हैं और उसी लेख को शेयर कर देते हैं।