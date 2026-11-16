जब कोहरा और स्मॉग मिले, तब बिगड़े दिल्ली-NCR की सुबह! आखिर क्यों नहीं दिखता दूर तक?

आंकड़ों के विश्लेषण से भी यह साफ होता है कि सोमवार सुबह जब विजिबिलिटी 6,000 मीटर से गिरकर पहले धुंध और फिर कोहरे के स्तर तक पहुंची, तो उस दौरान हवा में नमी के साथ-साथ पीएम PM2.5 और PM10 का स्तर भी लगातार बढ़ रहा था।

नई दिल्ली में सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के बावजूद साइकिल चालक और सुबह की सैर करने वाले लोग कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं।

पिछले करीब दो हफ्तों से दिल्ली-एनसीआर की सुबह घनी धुंध की चादर में लिपटी हुई हैं। दिवाली के अगले दिन यानी 9 नवंबर को तो विजिबिलिटी गिरकर महज 50 मीटर तक पहुंच गई थी। लेकिन आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुबह-सुबह जो धुंध दिख रही है, वह सर्दियों का सामान्य 'कोहरा' है या प्रदूषण से बना जहरीला 'स्मॉग'? मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, इन दोनों के बीच कोई तयशुदा लकीर खींचना आसान नहीं है, और 16 नवंबर (सोमवार) की सुबह तो दिल्ली में इन दोनों का ही मिला-जुला असर देखने को मिला।

कोहरे और स्मॉग में फर्क कैसे करते हैं वैज्ञानिक? भारत में मौसम विज्ञानी कोहरे और स्मॉग के बीच अंतर समझने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों पर नजर रखते हैं- हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) और विजिबिलिटी। नियम सीधा है- अगर हवा में नमी कम है और फिर भी विजिबिलिटी बेहद कम है, तो यह लगभग तय है कि वो 'स्मॉग' है।

ऐसा इसलिए क्योंकि कोहरे का मतलब ही जमीन के करीब हवा में तैरती पानी की सूक्ष्म बूंदें होती हैं। कम नमी में कोहरा बन ही नहीं सकता। दूसरी तरफ, अगर कम विजिबिलिटी के साथ हवा में नमी ज्यादा है, तो वह कोहरा माना जाता है। हालांकि, कोहरा होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हवा में प्रदूषण या स्मॉग नहीं है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के व्यवहार में 1,000 मीटर (1 किलोमीटर) से कम की विजिबिलिटी को 'कम विजिबिलिटी' और 75 फीसदी से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 'कम नमी' माना जाता है। आईएमडी के महानिदेशक एम. महापात्रा भी पहले साफ कर चुके हैं कि जब विजिबिलिटी 1,000 मीटर से कम हो और नमी 75 फीसदी से नीचे रहे, तो इसे स्मॉग कहा जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड रखने के लिए मौसम विभाग कम विजिबिलिटी की हर घटना को 'कोहरे' (फॉग) के रूप में ही दर्ज करता है।

सोमवार सुबह 9:30 बजे के बाद बदला मौसम का मिजाज 16 नवंबर (सोमवार) की सुबह दिल्ली में मौसम ने कई रंग बदले। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट वेदर सर्विसेज' के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि सोमवार तड़के से लेकर सुबह करीब 9:30 बजे तक हवा में नमी ज्यादा थी और प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से कम था, इसलिए उस वक्त तक इसे 'कोहरा' कहा जा सकता था।

लेकिन सुबह 9:30 बजे के बाद हवा में नमी 75 फीसदी से नीचे चली गई, जबकि विजिबिलिटी 1,000 मीटर से कम ही बनी रही। इसलिए 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच का दौर 'स्मॉग' का था। पलावत के मुताबिक, सुबह 11:30 बजे के बाद विजिबिलिटी बढ़कर 1,000 मीटर से ज्यादा हो गई और नमी काफी गिर गई, जिसके बाद हवा में जो धुंधलापन दिख रहा था वो 'हेज' यानी धूल और प्रदूषक कणों की परत थी।

नमी और प्रदूषण के मेल से घनी हो रही धुंध पलावत ने यह भी बताया कि पिछले पखवाड़े के ज्यादातर दिनों में सुबह के वक्त कोहरे के बजाय स्मॉग ही ज्यादा देखने को मिला है। ज्यादातर दिनों में हवा की क्वालिटी 'बेहद खराब' श्रेणी में रही है। हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक कण (पार्टिकुलेट मैटर) जब नमी के साथ मिलते हैं, तो धुंध को और भी घना बना देते हैं।