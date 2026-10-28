CJI सूर्यकांत के बारे में क्या बोल गई कांग्रेस, अब मांगी बिना शर्त माफी

केरल कांग्रेस ने CJI सूर्यकांत पर की गई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने कहा कि पोस्ट नेतृत्व की मंजूरी के बिना प्रकाशित हुई थी। विवाद के बाद जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, केरल कांग्रेस ने मांगी माफी (फाइल फोटो)

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट को लेकर बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि 12 अक्टूबर को उसके आधिकारिक एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना प्रकाशित की गई थी। पार्टी ने यह भी कहा कि पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा और उसमें की गई टिप्पणियां कांग्रेस की आधिकारिक नीति या रुख को नहीं दर्शाती हैं।

केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव और अधिवक्ता मीनेश दुबे की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस के जवाब में यह माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व विवादित टिप्पणियों को पहले ही अनुचित ठहरा चुका है और उनसे अपना असहमति जता चुका है।

क्या थी विवादित पोस्ट? केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से 12 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक पोस्ट की गई थी। इसमें उनसे इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा गया था कि अगर कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। पोस्ट में यह भी कहा गया था कि पार्टी उनके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेगी, जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। पोस्ट सामने आने के बाद विवाद बढ़ा और इसे हटा लिया गया। इसके बाद पार्टी ने पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया।

पार्टी ने क्या कहा? कानूनी नोटिस के जवाब में केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने स्पष्ट किया कि विवादित पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी या पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित की गई थी। उन्होंने कहा कि पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी और उसे पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था।

पार्टी ने अपने जवाब में ये बातें कही हैं: बिना शर्त माफी: KPCC ने पोस्ट प्रकाशित होने और उसकी भाषा से मुख्य न्यायाधीश के पद के प्रति प्रदर्शित अनादर के लिए माफी मांगी है।

पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं: विवादित पोस्ट को कांग्रेस या केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आधिकारिक रुख नहीं माना जाना चाहिए।

जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई: पार्टी ने पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति विजय थोट्टाथिल को पद से हटा दिया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है।

न्यायपालिका के प्रति सम्मान: पार्टी ने संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद के प्रति अपना सम्मान दोहराया है।

सोशल मीडिया व्यवस्था की समीक्षा: पार्टी ने स्वीकार किया कि उसके आधिकारिक डिजिटल संचार की निगरानी और पोस्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कमियां रही होंगी। इन्हें दूर करने के लिए व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी में कमियां स्वीकार कीं KPCC ने अपने जवाब में माना कि आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच, उसे संचालित करने वालों को दिए गए अधिकार और पोस्ट प्रकाशित करने से पहले मंजूरी लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत है।

पार्टी ने कहा कि डिजिटल संचार के लिए किसी बाहरी पेशेवर एजेंसी की सेवाएं लेने का मतलब यह नहीं है कि आधिकारिक अकाउंट की निगरानी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आधिकारिक मंचों से प्रकाशित होने वाली सामग्री की उचित जांच और निगरानी हो।

इसके तहत पोस्ट तैयार करने, उसकी समीक्षा करने और उसे प्रकाशित करने की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। इसमें शामिल लोगों, अकाउंट की अनुमति, इस्तेमाल किए गए उपकरणों और संबंधित आंतरिक संवाद की भी समीक्षा की जाएगी।

पार्टी ने यह भी कहा कि इस मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अकाउंट एक्सेस लॉग, मंजूरी संबंधी दस्तावेज और आंतरिक संवाद सुरक्षित रखे जाएंगे। विवादित पोस्ट को सार्वजनिक मंच से हटा देने का अर्थ यह नहीं होगा कि किसी कानूनी जांच के लिए जरूरी सामग्री नष्ट कर दी जाए।

न्यायपालिका की आलोचना और अनुचित भाषा में अंतर केरल कांग्रेस ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक फैसलों से असहमति जताना और न्यायपालिका के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना दो अलग-अलग बातें हैं।

पार्टी के मुताबिक, राजनीतिक असहमति के आधार पर विवादित पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक नेता पर पोस्ट को अधिकृत करने या उसमें शामिल होने का आरोप भी बिना सहायक साक्ष्यों के नहीं लगाया जाना चाहिए।

सनी जोसेफ ने पोस्ट को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करने, मंजूरी देने या उसका समर्थन करने से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने पार्टी के संचार तंत्र में संभावित चूक की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता स्वीकार की।