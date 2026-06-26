अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे कांग्रेस नेता, मुख्यमंत्री का ही शुरू कर दिया विरोध
कर्नाटक में कांग्रेस की नई-नवेली सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। यह विरोध कोई और नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कर रहे हैं। इस वरिष्ठ कांग्रेसी का नाम है, वीएम सुधीरन।
कर्नाटक में कांग्रेस की नई-नवेली सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। यह विरोध कोई और नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कर रहे हैं। इस वरिष्ठ कांग्रेसी का नाम है, वीएम सुधीरन। वह, पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि जब केरल में एलडीएफ की सरकार थी तो सुधीरन सक्रिय नहीं थे। जैसे ही यहां पर कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने विरोध का झंडा उठा लिया है। गौरतलब है कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सरकार बनाई है और वीडी सतीशन यहां पर मुख्यमंत्री हैं।
किस बात पर आपत्ति
सुधीरन ने वीडी सतीशन सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर टैक्स कम किए जाने और केरल के दक्षिणी तट स्थित मिनरल रिसोर्सेज को लेकर उठाए जाने वाले कदम पर आपत्ति जताई है। सतीशन ने जब शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित बजट पेश किया तो सुधीरन ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की गई है। सीएम को लिखी चिट्ठी में सुधीरन ने कहाकि खनिज रेत पर बजट प्रस्ताव, अलप्पुझा तट को खनिज रेत लॉबी को सौंप देगा। इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। खनिज रेत की खनन अनुमति देने वाले सभी आदेश वापस लिए जाने चाहिए।
क्या है मामला
केरल सरकार ने बजट में 0.5 फीसदी से 10 फीसदी तक अल्कोहल मात्रा वाले पेय पदार्थों पर 120 प्रतिशत बिक्री कर और 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक अल्कोहल मात्रा वाले पेय पदार्थों पर 175 प्रतिशत बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित कर ढांचे की आलोचना हो रही है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर कम कर लगाने से शराब की खपत को बढ़ावा मिल सकता है और निजी शराब कंपनियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने कहा है कि बजट में केवल कर ढांचे का प्रावधान किया गया है और विपणन या बिक्री को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
सुधीरन ने यह भी संकेत दिया कि वह विधानसभा में सतीशन के उत्तर से सहमत नहीं हैं कि निजी कंपनियां खनिज रेत की खुदाई नहीं करेंगी, बल्कि केवल मूल्य वृद्धि में शामिल होंगी। उन्होंने कहाकि पिनराई (सरकार) ने भी इसी तरह कहा था कि खनन निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाएगा। यूपीडीएफ को सीपीएम सरकार की जनविरोधी नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि यह देखूं कि सतीशन सरकार को जनता का समर्थन गंवाना न पड़े।
ब्लू इकॉनमी पर नजर
गौरतलब है कि केरल सरकार के बजट में दक्षिणी केरल इकोनॉमिक कॉरिडोर और रेयर अर्थ व क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया था। ताकि तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और दक्षिण केरल के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्लभ धातु डिपॉजट को भुनाया जा सके। साथ ही इस क्षेत्र में स्पेस और टेक्नोलॉजी संस्थानों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही साथ ‘ब्लू इकॉनमी’ की संभावनाओं पर भी नजर रखी जा रही है। बता दें कि महासागर, समुद्र और तटीय क्षेत्रों से जुड़ी स्थायी अर्थव्यवस्था को ब्लू इकॉनमी कहा जाता है।
नेतृत्व का अभाव भी वजह
सुधीरन का यह हस्तक्षेप ऐसे समय आया है जब पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व में एक खालीपन है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ को बिजली मंत्री बनाया गया है। पार्टी के तीन उपाध्यक्षों में से दो, एपी अनिल कुमार और पीसी विष्णुनाध भी मंत्री बन गए हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इससे नेतृत्व में एक खालीपन आ गया है और पार्टी की सरकार को मार्गदर्शन देने की क्षमता कमजोर हो गई है। यही वजह है कि सुधीरन जोर-शोर के साथ असहमति की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सुधीरन द्वारा सरकार की बार-बार आलोचना न केवल सीपीआई(एम) को हथियार दे रही है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।