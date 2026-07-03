'भारत के खिलाफ मत बोलना', कश्मीरी धर्मगुरु ने नहीं मानी शर्त; खामेनेई के जनाजे में जाने से रोका
कश्मीरी शिया नेता आगा हसन को दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान की फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया। बेटे मुंतजिर मेहदी का दावा है कि अधिकारियों ने शर्त न मानने पर पिता का पासपोर्ट जब्त कर श्रीनगर RPO भेज दिया।
प्रमुख शिया धर्मगुरु और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी सदस्य आगा सैयद हसन मुसावी को गुरुवार को नई दिल्ली में ईरान की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। यह दावा उनके बेटे ने किया है। आगा हसन को ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान आमंत्रित किया गया था।
अधिकारियों ने रखी थी ये शर्त
आगा हसन के बेटे और पीडीपी विधायक आगा मुंतजिर मेहदी ने बताया कि दिल्ली में इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पिता को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया। मुंतजिर का दावा है कि अधिकारियों ने आगा हसन के सामने शर्त रखी थी कि उन्हें ईरान जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वे भारत के आधिकारिक रुख के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे या कश्मीर में हुई गिरफ्तारियों को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे।
मुंतजिर के मुताबिक, उनके पिता ने अधिकारियों से साफ कहा कि वे सिर्फ जनाजे में शामिल होने जा रहे हैं और वहां कोई भाषण नहीं देंगे। हालांकि, उन्होंने अधिकारियों की शर्त मानने से इनकार कर दिया।
पासपोर्ट जब्त कर श्रीनगर RPO को भेजा मेमो
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंतजिर मेहदी ने यह भी दावा किया कि इसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने आगा हसन का पासपोर्ट जब्त कर लिया और श्रीनगर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) को एक 'सीजर मेमो' (जब्ती मेमो) भेज दिया।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारी अजय सिंह की ओर से जारी इस मेमो में लिखा गया है, "आगा सैयद हसन मुसावी के नाम से श्रीनगर में जारी पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज को जब्त किया जा रहा है और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए इसे आरपीओ श्रीनगर भेजा जा रहा है।"
जम्मू-कश्मीर से इन 5 नेताओं को मिला था न्योता
आगा हसन जम्मू-कश्मीर के उन पांच प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जिन्हें ईरान से बुलावा आया था। आगा हसन के अलावा प्रमुख शिया नेता और सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी, शिया नेता इमरान अंसारी, सैयद हादी और पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को न्योता मिला था। महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की एकमात्र ऐसी गैर-शिया नेता थीं, जिन्हें इस जनाजे के लिए आमंत्रित किया गया था।
विशेष विमान से गए मुफ्ती और अंसारी
ईरानी सरकार ने भारत से आमंत्रित मेहमानों को तेहरान ले जाने के लिए एक विशेष विमान भेजा था, जिसमें महबूबा मुफ्ती और इमरान अंसारी को सवार होने की अनुमति दे दी गई। वहीं, आमंत्रित नेताओं में शामिल सैयद हादी ने अभी तक यह यात्रा नहीं की है।
कौन हैं आगा हसन और उनके बेटे मुंतजिर?
आगा हसन के बेटे मुंतजिर मेहदी पीडीपी (PDP) नेता हैं और उन्होंने उपचुनाव जीतकर बडगाम विधानसभा सीट से प्रधिनिधित्व हासिल किया है। वहीं, उनके पिता आगा हसन मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी सदस्य रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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