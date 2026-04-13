डिमांड या बगावत? कांग्रेस नेता ने बताया, क्यों कर्नाटक के 30 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर का कहना है कि यदि विधायक मंत्री पद चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। सभी को हक है कि वे अपनी दावेदारी जता सकें। उन्होंने कहा कि कई विधायक काफी अनुभव रखते हैं और उनके पास मंत्री बनने की काबिलीयत है।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के बीच आपसी खींचतान की खबरों और करीब 30 विधायकों के दिल्ली में डेरा डालने पर अलग-अलग कयास लग रहे हैं। भाजपा का कहना है कि ये विधायक सीएम बदलवाने की मांग लेकर दिल्ली पहुंचे हैं तो वहीं कांग्रेस ने इसे मंत्रालय पाने की उम्मीद से जोड़ दिया है। इस बीच कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर का कहना है कि यदि विधायक मंत्री पद चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। सभी को हक है कि वे अपनी दावेदारी जता सकें। उन्होंने कहा कि कई विधायक काफी अनुभव रखते हैं और उनके पास मंत्री बनने की काबिलीयत है।
उनका यह बयान इन खबरों को लेकर ही आया है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के ढाई दर्जन विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इन लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। कयास लगाते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग डीके शिवकुमार के सहयोगी विधायक हैं और उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर आए हैं। वहीं जी परमेश्वर समेत कई लोगों का कहना है कि कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल होने वाला है। इसलिए उससे पहले ये विधायक मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जताने आए हैं। हालांकि इतने विधायक एक साथ मंत्री पद के लिए क्यों आएंगे? यह सवाल उठता है।
सीएम पद की खींचतान पर क्यों तेज हैं कयास, क्या चाहते हैं विधायक
विधायकों का इतनी बड़ी संख्या में एक साथ दिल्ली आना सिर्फ मंत्री पद की मांग नहीं लगता। इसीलिए यह चर्चा भी है कि शायद नेतृत्व परिवर्तन के लिए विधायक मांग रखने आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आकर हाईकमान पर वे दबाव बनाना चाहते हैं। वहीं इस घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री एम. सिद्धारमैया या फिर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं परमेश्वर ने इसे सीएम पद से जोड़े जाने को खारिज किया।
'तीसरी बार विधायक बने नेता तो मंत्री पद के लायक हैं'
उन्होंने कहा कि कई विधायक तीसरी बार मंत्री हैं। वह दम रखते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। यदि उन्हें जिम्मेदारी मिली तो वे उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगे। हालांक उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में फेरबदल में किन लोगों को लिया जाएगा। इस पर तो हाईकमान को ही फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि हमारा हाईकमान, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मिलकर ही फैसला लेंगे। ये तीनों लोग साथ बैठेंगे और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें