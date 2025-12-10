संसद में ब्राजीलियाई मॉडल से कंगना रनौत ने क्यों मांगी माफी, राहुल गांधी ने दिखाई थी तस्वीर

संक्षेप: ब्राजीलियन मॉडल को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि सबसे पहले इस सदन की तरफ से उन महिला से मैं माफी मांगती हूं। आजकल व्यक्तित्व अधिकार (के हनन) का भी बहुत बड़ा अपराध होता है। उसके बावजूद उनकी यहां फोटो इस्तेमाल की गई।

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हरियाणा चुनावों में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के दौरान इस्तेमाल की गई ब्राजीलियाई मॉडल की भी चर्चा की। कंगना ने कहा कि वह महिला कभी भी भारत नहीं आई और हरियाणा चुनाव से उसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसकी फोटो यहां दिखाई गई। इसके लिए मैं उनसे सदन की ओर से माफी मांगती हूं।

दरअसल, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील की एक मॉडल की ब्लू डेनिम जैकेट पहने तस्वीर दिखाकर सवाल किया था कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में इस मॉडल का क्या काम है। उन्होंने दावा किया कि 22 वोटर आईडी कार्ड पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर बनी हुई है। इसी मॉडल की तस्वीरें संसद में उस समय भी दिखाई गई थीं, जब राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर भाषण दे रहे थे।

इस संबंध में कंगना रनौत ने अपने भाषण में कहा, ''उन्होंने (महिला) सोशल मीडिया पर कई बार कहा है कि वह कभी भारत नहीं गई हैं और उनका हरियाणा से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बिना किसी सबूत के और बिना अनुमति के उनकी यहां तस्वीर उछाली...।'' भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘सबसे पहले इस सदन की तरफ से उन महिला से मैं माफी मांगती हूं। आजकल व्यक्तित्व अधिकार (के हनन) का भी बहुत बड़ा अपराध होता है। उसके बावजूद उनका यहां फोटो इस्तेमाल किया गया।’’