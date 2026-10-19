NDA का साथ देने वाले CJP के साथ हो लिए, जगन मोहन रेड्डी का क्यों बदला मूड

YS Jagan Mohan Reddy: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया था। खास बात है कि वह एनडीए का साथ देते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने ही एक फैसले पर सवाल उठाए हैं।

YS Jagan Mohan Reddy: संसद में NDA सरकार का साथ देने वाले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी रुख बदलते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने चुनाव आयोग को लेकर किए गए पुराने फैसले पर दुख भी जताया है और CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि इसकी एक वजह लेफ्ट पार्टियों के साथ नया तालमेल हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि रेड्डी की पार्टी को बीते विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और लोकसभा में भी खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेड्डी ने कहा था, 'हमें अब दुख होता है...। हमें अब एहसास हो गया है कि उस प्रक्रिया के लिए सहमत होना गलत था, जिसमें चुनाव आयुक्त को तीन सदस्यीय समिति चुनती है। उस समिति में प्रधानमंत्री, पीएम की तरफ से चुने गए एक नेता और विपक्ष के नेता होते हैं।' उन्होंने कानून में बदलाव और समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की भी मांग की है।

NDA का कितना साथ YSRCP के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, 'हमने हमेशा कहा है कि हम मुद्दों के आधार पर एनडीए का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर हमें लगता है कि जनता को सरकार की तरफ से और ज्यादा आश्वासन की जरूरत है।' हालांकि, पार्टी ने खुलकर एनडीए में शामिल होने या भारतीय जनता पार्टी के साथ होने की बात नहीं कही है।

साल 2020 में पार्टी ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था, जिन्हें वापस ले लिया गया था। वहीं, साल 2023 में जब संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, तब पार्टी के नेता शामिल हुए थे। जबकि, विपक्ष के नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। नागरिकता संशोधन कानून, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर भी पार्टी ने सरकार का समर्थन किया था। साल 2025 में जगन की पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पी राधाकृष्णन का साथ दिया था।

क्या हो सकती है वजह सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि YSRCP की वाम दलों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, 'आंध्र प्रदेश में विपक्ष की पार्टी होने के नाते, हमें लगता है कि हमें उनके साथ होना चाहिए जो उन लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं जिनके वोट गैर कानूनी तरीके से काटे गए। टीडीपी की आंध्र प्रदेश सरकार राज्य चुनाव आयोग की मिलीभगत से उसके इशारों पर चलने वाले इस आयोग का फायदा उठा रही है।'

खास बात है कि जगन की पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि राज्य में उनके लोकसभा नेता पीवी मिधुन रेड्डी को मारने की कोशिश की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के आरोप हैं कि मिधुन ने स्थानीय चुनाव में नामांकन के दौरान भीड़ को आगजनी करने के लिए उकसाया था।

जगन मोहन रेड्डी ने CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर क्या कहा? रेड्डी ने गुरुवार को कहा था, 'चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बहाल किया जाना चाहिए। सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी से कोई समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ेगी।' उन्होंने कहा था, 'प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रुख अपनाने से हमेशा बेहतर नतीजे मिलते हैं। व्यवस्था में एक खामी है, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है।'

क्या नए मोर्चे की है तैयारी ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब क्षेत्रीय दलों के एक तीसरे मोर्चे की चर्चाएं जोर पकड़ रहीं हैं। कहा जा रहा है कि इसकी अगुवाई डीएमके कर रही है। दरअसल, हाल ही में डीएमके संसद कनिमोझी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि वह शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकती हैं।