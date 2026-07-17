इसरो से लगातार क्यों आ रहे इस्तीफे, क्या रुक जाएगा गगनयान मिशन? सरकार का आया जवाब
इसरो से वैज्ञानिकों के इस्तीफे और कुडनकुलम डेटा लीक विवाद पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जानें क्या कड़े नियमों के बाद गगनयान मिशन पर कोई असर पड़ेगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से वैज्ञानिकों के इस्तीफे और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) में डेटा लीक की खबरों पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी में लगातार हो रहे बदलावों और गगनयान जैसे अहम मिशनों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के विस्तार से जवाब दिए हैं।
'कई आते हैं, कई जाते हैं...'
हाल ही में अंतरिक्ष विभाग (DoS) ने इसरो को एक निर्देश जारी किया था। इसके तहत गगनयान यानी भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े 'ग्रुप ए' के वैज्ञानिकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) और इस्तीफे के नियमों को सख्त कर दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब इसरो से कई वैज्ञानिकों के इस्तीफे की खबरें सामने आई हैं।
इस नए नियम को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से "प्रशासनिक कारणों" से उठाया गया कदम है, ताकि ऐसे फैसले अधिक परिपक्व स्तर पर लिए जा सकें। उन्होंने कहा, "इसरो का वर्कफोर्स बहुत बड़ा है। जब लोग जाते हैं, तो कई नए लोग जुड़ते भी हैं। कई गए हैं, तो कई आए भी हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।
क्या गगनयान मिशन पर पड़ेगा असर?
इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ का कार्यकाल जनवरी 2025 तक था। उनके नेतृत्व में ही भारत ने चंद्रयान-3 (चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग) और सूर्य मिशन आदित्य-L1 जैसी ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की थीं। अब वह चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप 'अग्निकुल कॉसमॉस' के निदेशक मंडल में बतौर पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) शामिल हो गए हैं।
भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूर्व इसरो चीफ की एक पुरानी बात याद की। उन्होंने बताया, "करीब 10 साल पहले एक शुरुआती बैठक में उन्होंने (सोमनाथ ने) कहा था कि इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित वापस लाना उतना ही मुश्किल है। और यहीं से क्रू मॉड्यूल की शुरुआत हुई थी।"
जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया, "अब सोमनाथ मुख्य भूमिका में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गगनयान मिशन रुक गया है। इसरो में काम निरंतरता के साथ होता है। यहां तक कि रिटायर्ड और पूर्व वैज्ञानिक भी परियोजनाओं का अहम हिस्सा बने रहते हैं। वहां की कार्य संस्कृति ही कुछ अलग है।"
कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट डेटा लीक पर क्या बोले मंत्री?
कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (KKNPP) में संवेदनशील डेटा लीक की रिपोर्ट्स को लेकर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के संवेदनशील डेटा में कोई सेंधमारी नहीं हुई है। इस मामले पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अहम जानकारी साझा की।
जितेंद्र सिंह ने बताया कि कुडनकुलम को लेकर मचाया जा रहा शोर वास्तव में रणनीतिक या सामरिक सुविधाओं से जुड़ा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो समीक्षा की जरूरत क्यों है। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल NPCIL और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) मिलकर कर रहे हैं।
क्या है कुडनकुलम की क्षमता
तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम में रूस द्वारा डिजाइन किए गए 1,000 मेगावाट के दो रिएक्टर वर्तमान में संचालित हैं, जबकि चार अन्य इकाइयों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। पूरा होने के बाद, यह 6,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा पार्क बन जाएगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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