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मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में CJI का रोल क्यों नहीं? SC के तीखे सवाल, सरकार का भी पलटवार

By Himanshu Jha
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Supreme Court News: पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पर भरोसा न करने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ मामले लंबित हैं?

मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में CJI का रोल क्यों नहीं? SC के तीखे सवाल, सरकार का भी पलटवार
सुप्रीम कोर्ट।

Supreme Court News: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) के चयन की प्रक्रिया पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को न केवल स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दिखना भी चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि संसद ने कानून बनाते समय चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने का फैसला क्यों किया? कोर्ट के इस सवाल का जवाब देते समय सरकार ने पलटवार किया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि सीबीआई (CBI) डायरेक्टर और लोकपाल के चयन पैनल में सीजेआई शामिल हैं तो फिर सीईसी और चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में क्यों नहीं है। ये पद लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदों में शामि हैं। इनके चयन प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है?

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अदालत ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 2023 के उस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसके तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

2003 का क्या है फैसला?

वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती तब तक नियुक्तियां प्रधानमंत्री, सीजेआई (CJI) और विपक्ष के नेता के पैनल द्वारा की जानी चाहिए ताकि प्रक्रिया में स्वतंत्रता लाई जा सके। संसद ने बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 लागू किया, जिसने चयन पैनल में सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।

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संसद के विवेक पर सवाल न उठाएं- केंद्र

अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि वह संसद के विवेक पर सवाल न उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा करना विधायिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के समान होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसद के विधायी विकल्प पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि कोई दूसरा मॉडल संभव था। संसद का मुंह बंद नहीं किया जा सकता।

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद की एक पवित्रता होती है। अगर उनके फैसले पर भरोसा नहीं किया जाता है तो फिर ऐसा प्रावधान क्यों न हो कि अपनी कैबिनेट का चयन करते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए?" एसजी ने तर्क दिया कि कोर्ट पहले से यह मानकर नहीं चल सकता कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का क्या था जवाब?

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पर भरोसा न करने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ मामले लंबित हैं? अदालत ने याद दिलाया कि उसने पहले निर्वाचित सरकार पर यह भरोसा जताया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाया जाए। पीठ ने कहा, "यह विश्वास की कमी का मामला नहीं है। चुनाव आयुक्त को एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। क्या निष्पक्षता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? हम यह नहीं कह रहे हैं कि इस समिति द्वारा निष्पक्षता हासिल नहीं की गई है। जैसे न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। हम इसके दूसरे पहलू पर बात कर रहे हैं।"

संविधान पीठ को भेजने की मांग का विरोध

केंद्र सरकार ने अनुरोध किया कि चूंकि इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, इसलिए याचिकाओं को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं डी. शेषाद्रि नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और संजय पारिख ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार 20 दिनों की सुनवाई पूरी होने के बाद यह आधार उठा रही है और उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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