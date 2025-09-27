Why is there an uproar following Zubeen Garg death Manager Siddharth Sharma breaks his silence after the SIT raid जुबीन गर्ग की मौत के बाद क्यों मचा है हंगामा? SIT के छापे के बाद मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, India News in Hindi - Hindustan
जुबीन गर्ग की मौत के बाद क्यों मचा है हंगामा? SIT के छापे के बाद मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने तोड़ी चुप्पी

शर्मा ने यह भी बताया कि जुबीन को बतौर गीतकार और संगीतकार जो भी पारिश्रमिक मिला, वह सीधे उनके व्यक्तिगत खाते में जमा हुआ था। यह अब उनकी पत्नी गरिमा गर्ग को स्थानांतरित किया जाएगा।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 08:34 AM
असम के दिग्गज गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के असमय निधन के कुछ दिन बाद उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने चुप्पी तोड़ते हुए एक खुला पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ किया कि जुबीन के विशाल संगीत-संग्रह (कैटलॉग) और उनकी रचनात्मक कमाई की वास्तविक स्थिति क्या है। शर्मा ने कहा कि आम धारणा के विपरीत जुबीन के 38,000 से अधिक गीतों का अधिकांश स्वामित्व विभिन्न प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक कंपनियों के पास है।

शर्मा ने लिखा, “जुबीन दा के लगभग सभी गाने, यहां तक कि सबसे बड़े हिट्स भी, मेरे जीवन में आने से पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके थे। वे अक्सर शिकायत करते थे कि प्रोड्यूसर्स और लेबल्स करोड़ों कमाते हैं, जबकि उन्हें केवल मामूली भुगतान मिलता है। यह बात उन कंपनियों से सीधे सत्यापित की जा सकती है।”

2021 में बनाई थी अपनी कंपनी

उन्होंने बताया कि साल 2021 में जुबीन गर्ग ने ‘Zubeen Garg Music LLP’ नामक कंपनी बनाई, ताकि आगे आने वाले कुछ कामों पर उनका स्वामित्व सुनिश्चित हो सके। इस संस्था में शर्मा भी साझेदार थे। जुबीन का इसमें 60% हिस्सा था। अब यह हिस्सा उनकी पत्नी गरिमा गर्ग को मिलेगा। कंपनी से अभी तक केवल कुछ हजार रुपये की मासिक आमदनी हुई है, जो अब तक खाते में ही है, कोई निकासी नहीं हुई।

शर्मा ने यह भी बताया कि जुबीन को बतौर गीतकार और संगीतकार जो भी पारिश्रमिक मिला, वह सीधे उनके व्यक्तिगत खाते में जमा हुआ था। यह अब उनकी पत्नी गरिमा गर्ग को स्थानांतरित किया जाएगा।

अफवाहों का खंडन

हाल ही में उठे आरोपों को खारिज करते हुए शर्मा ने कहा, “ये अफवाहें बेबुनियाद और बेहद तकलीफदेह हैं। मैंने हमेशा जुबीन दा के भरोसे और वित्त का सम्मान किया है। मैं विशेष जांच दल (SIT) के साथ सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा।” उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि अफवाहें न फैलाएं और जांच को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ने दें। उन्होंने कहा, “हम सबका कर्तव्य है कि जुबीन दा की याद में सच को गरिमा के साथ खोजा जाए।”

SIT की छापेमारी

शर्मा का यह बयान ऐसे समय आया है जब SIT ने उनके गुवाहाटी स्थित दटलपारा आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, टीम ने सुबह पहुंचकर लगभग दो घंटे तक इंतजार किया। घर बंद मिलने पर ताला तोड़कर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई। बताया गया कि शर्मा और उनका परिवार 2019 से वहीं रह रहा था, लेकिन जुबीन की मौत के बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा।

जुबीन गर्ग का निधन

19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग का निधन हो गया। उन्हें समुद्र से पुलिस ने बेहोशी की हालत में निकाला। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करने के बावजूद डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। वे ‘नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल’ में परफॉर्म करने सिंगापुर पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम वाले दिन ही यह हादसा हुआ।

असम में सम्मान के साथ अंतिम विदाई

गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में लाखों प्रशंसकों ने नम आंखों से जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

