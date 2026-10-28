राहुल के लिए क्यों जरूरी रामलीला मैदान वाली रैली? फेल हुई तो हाथ से निकलेगा ज्ञानेश कुमार का मुद्दा

यह रैली इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली के व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों से अपील की थी कि इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए।

Ramliala Maidan Rally: लगातार चुनावी हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के लिए एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रैली से राहुल गांधी को काफी उम्मीदें हैं। इंडिया गठबंधन के लिए भी यह काफी अहम होने वाली है। विपक्षी गठबंधन में शामिल घटक दलों के द्वारा एकबार फिर देश के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बहाने एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। दावा है कि इसमें 10 लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। यह रैली इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली के व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों से अपील की थी कि इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। हालांकि, यह रैली अभी भी एक नवंबर को ही प्रस्तावित है।

कांग्रेस पार्टी 'वोट चोरी' के आरोपों को केंद्र सरकार के खिलाफ एक अवसर के तौर पर देख रही है। इसलिए उसने हाल के दिनों में कई विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए। खबर यह भी आई थी कि कांग्रेस एक नवंबर की रैली से पहले एक मॉक संसद आयोजित कर सकती है।

व्यापारियों ने जब व्यापार में घाटा होने का तर्क दिया तो कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि लाखों की संख्या में दिल्ली में लोगों के आने से स्थानीय बाजारों को फायदा हो सकता है।

व्यापारियों से क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी ने इस मामले में कहा, "हम आपकी कद्र करते हैं और हमने आपकी चिंताएं सुनी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि सरकार दिल्ली में मेट्रो बंद कर देती है, सड़कें बंद कर देती है और लॉकडाउन लगा देती है। जब वोटों की चोरी की बात आती है, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। न आपकी दुकानें, न आपकी बचत और न ही आपके बच्चों का भविष्य। प्रधानमंत्री से कहिए कि वे 'आरोपी नंबर 4' ज्ञानेश कुमार को हटा दें और यह विरोध प्रदर्शन 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई बहुत ज्यादा है फिर भी सरकार बेफिक्र है। उसे पता है कि वोट कैसे चुराए जाते हैं। वोट चुराए जा चुके हैं और यह चोरी अभी भी जारी है।"

कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है एक नवंबर की रैली? कांग्रेस के लिए एक नवंबर की रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टी इसे अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाने और चुनाव आयोग के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने के एक अहम मौके के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि वे रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अगर विपक्ष इसका आधा भी जुटा लेता है तो भी इस रैली को सफल माना जा सकता है। इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई है। उन्होंने दिल्ली के आस-पास के राज्यों का दौरा किया है। इस रैली में भीड़ जुटाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस की है। दिल्ली से सटे होने के कारण यहीं से सबसे अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

फेल होने पर हाथ से निकल जाएगा मुद्दा इस रैली में अगर भीड़ कम जुटती है तो कांग्रेस पार्टी की चुनाव आयोग के खिलाफ चल रही यह लड़ाई कमजोर साबित होगी। वहीं, ईवीएएम के बाद एक और मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने कई मौकों पर ईवीएम के जरिए हेराफेरी का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था। हालांकि, इस मामले को छोड़ कांग्रेस ने अब एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार को दोषी ठहराते हुए मामले भी दर्ज किए गए हैं।