क्यों भूख हड़ताल पर बैठा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, CJI सूर्यकांत के कार्यक्रम का करेगा बहिष्कार

Jan 11, 2026 02:44 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रविवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखे जाने का बहिष्कार करने के लिए चार घंटे की हड़ताल शुरू की। नॉर्थ गुवाहाटी के रंगमहल में एक ज्यूडिशियल टाउनशिप के हिस्से के तौर पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक नए कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव है और सीजेआई सूर्यकांत दिन में बाद में इसकी आधारशिला रखेंगे।

गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (GHCBA) के सदस्यों ने गुरुवार और शुक्रवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के सामने चार घंटे की भूख हड़ताल की। GHCBA के वाइस प्रेसिडेंट शांतनु बोरठाकुर ने पीटीआई को बताया, "हम हाई कोर्ट को मौजूदा जगह से, जो शहर का दिल है, कहीं और ले जाने के पूरी तरह खिलाफ हैं। हमने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भूख हड़ताल शुरू की है। हमारा कोई भी सदस्य फंक्शन में शामिल नहीं होगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि GHCBA शुरू से ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करने के कदम का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार ने एकतरफा फैसला लिया है और अब नया ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। बोरठाकुर ने कहा, "जैसा कि लग रहा है, आज नींव का पत्थर रखा जाएगा। इसके बाद, हम इसे कोर्ट में चुनौती देने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी अगले कुछ दिनों में मिलेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी।"

GHCBA गुवाहाटी शहर के बीच में मौजूदा जगह से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करने का जोरदार विरोध कर रहा है। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने शनिवार को GHCBA की आलोचना करते हुए दावा किया कि इस विरोध के पीछे राजनीतिक पार्टियों के साथ सांठगांठ है। सरकार रंगमहल में 148 बीघा (लगभग 49 एकड़) ज़मीन पर नई ज्यूडिशियल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है।

पिछले साल नवंबर में, राज्य कैबिनेट ने नॉर्थ गुवाहाटी में एक ज्यूडिशियल टाउनशिप बनाने के लिए पहले फेज़ में 479 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इससे पहले, GHCBA ने सभी स्टेकहोल्डर्स और आम जनता के हित में प्रोजेक्ट को तुरंत रोकने की मांग की थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट अभी गुवाहाटी के बीच में उजान बाजार इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर है। इसमें एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जबकि कुछ साल पहले एक अत्याधुनिक कई करोड़ रुपये की आधुनिक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी और उसका उद्घाटन किया गया था। ये दोनों बिल्डिंग महात्मा गांधी रोड के दोनों तरफ आमने-सामने हैं और एस्केलेटर की सुविधा वाली एक अंडरग्राउंड सुरंग से जुड़ी हुई हैं।

