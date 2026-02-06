कांग्रेस की क्यों नहीं बनी लेफ्ट और TMC से बात, बंगाल में अकेले लड़ने की एक वजह
कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने जा रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का कहना था कि अलग दलों के साथ गठबंधन करने से जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है। हालांकि, कहा जा रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस बेहद कम सीटों का ऑफर दिया था। वहीं, लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बहरहाल, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
टीएमसी और लेफ्ट का रुख
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि टीएमसी की तरफ से 2 सीटों का ऑफर दिया गया था, जो अस्वीकार्य था। गुरुवार को कोलकाता में सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सभी टीएमसी विरोधी और भाजपा विरोधी ताकतें एकजुट हों, लेकिन हमें पता चला कि कांग्रेस की टीएमसी से बात चल रही है। ऐसे में हम कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।'
सभी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस
कांग्रेस ने गुरुवार को फैसला किया है कि वह सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी नेतृत्व की पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास '10 राजाजी मार्ग' पर हुई इस बैठक में खरगे, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभांकर सरकार, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य नेता शामिल हुए। कुछ नेता इस बैठक में डिजिटल माध्यम से भी जुड़े।
बैठक के बाद गुलाम अहमद मीर ने संवाददाताओं से कहा, 'इस बैठक में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा हुई। इसमें सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए हैं...पार्टी नेतृत्व ने सबकी बात सुनी और सामूहिक रूप से यह तय किया गया कि हम इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे।' मीर का कहना था कि अब कांग्रेस के पदाधिकारी इसी फैसले के मद्देनजर प्रदेश में चुनाव की तैयारी करेंगे।
पिछले चुनाव में कैसा रहा प्रदर्शन
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 और 2021 में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2016 में पार्टी को 12.25 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 44 सीटें मिली थीं। हालांकि, 2021 में पार्टी का खाता भी नहीं खुला और वोट शेयर घटकर 3 प्रतिशत पर आ गया था।
कांग्रेस की प्लानिंग
अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान से कहा है कि गठबंधन पर निर्भर होने के कारण बीते 2 दशकों से कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है। अकेले चुनाव में उतरने के जरिए कांग्रेस जमीनी स्तर पर आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस नेता इस फैसले के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अखबार से बातचीत में बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा, 'हम साल 2021 में एक भी सीट नहीं जीत सके थे। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और अब हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।'
