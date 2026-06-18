RSS संगठन के तौर पर रजिस्टर क्यों नहीं है? विवाद, नियम और इतिहास की पूरी कहानी

RSS के रजिस्ट्रेशन को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने संगठन की पारदर्शिता और फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। RSS का कहना है कि कानून रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं बनाता। जानिए RSS के बिना रजिस्ट्रेशन काम करने के पीछे का इतिहास, नियम और तर्क।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक बार फिर अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा में है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने हाल ही में सवाल उठाया कि देश का सबसे बड़ा सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन आज तक एक संस्था के रूप में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। उन्होंने RSS की फंडिंग, ऑडिट और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल किए। हालांकि, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा करार देते हुए कहा- हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं होती हैं। जो लोग सरकार से निधि चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण कराने की जरूरत होती है। इसके बाद यह बहस फिर तेज हो गई कि आखिर RSS बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे काम करता है और क्या उसे रजिस्टर होना चाहिए? जानिए विवाद, नियम और इतिहास की पूरी कहानी।

विवाद की ताजा वजह क्या है? कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने 13 जून को लिखे एक पत्र में कहा कि RSS का आकार, प्रभाव और पहुंच इतनी बड़ी है कि उससे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के सर्वोच्च मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने पूछा कि RSS का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है और इसकी वित्तीय व्यवस्था की निगरानी कैसे होती है। यह सवाल नया नहीं है। RSS के बढ़ते प्रभाव और उसके राजनीतिक-सामाजिक महत्व को देखते हुए समय-समय पर यह बहस उठती रही है।

क्या इतिहास में भी यह मुद्दा उठा है? हां। RSS के कानूनी स्वरूप पर सवाल पहली बार 1970 के दशक में प्रमुखता से सामने आया था। उस समय मुंबई और पटना में आयकर से जुड़े मामलों में RSS को मिलने वाली 'गुरुदक्षिणा' पर टैक्स लगाने का प्रयास हुआ था।

हालांकि टैक्स अपीलीय अधिकारियों ने माना कि गुरुदक्षिणा कर मुक्त है। बाद में 1994 में पटना हाईकोर्ट ने भी इस स्थिति को बरकरार रखा। इन्हीं मामलों के दौरान RSS को 'बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स' यानी व्यक्तियों के समूह के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी।

आलोचक क्या तर्क देते हैं? आलोचकों का कहना है कि RSS अब केवल एक सांस्कृतिक संगठन नहीं रह गया है। यह देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है, जिसकी हजारों शाखाएं हैं और जिसका प्रभाव राजनीति, शिक्षा, श्रमिक संगठनों, किसान संगठनों और सामाजिक संस्थाओं तक फैला हुआ है।

उनका तर्क है कि जब अधिकांश बड़े संगठन रजिस्टर्ड होकर काम करते हैं, ऑडिट कराते हैं और अपनी वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो RSS को भी उसी ढांचे में आना चाहिए। उनका मानना है कि इतने बड़े संगठन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है? RSS प्रमुख मोहन भागवत इस विवाद को पहले भी खारिज कर चुके हैं। पिछले साल बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि RSS की स्थापना 1925 में हुई थी।

भागवत ने कहा, "क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम उस ब्रिटिश सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते, जिसके खिलाफ हमारे सरसंघचालक संघर्ष कर रहे थे?" उन्होंने इसे कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा करार देते हुए कहा- हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं होती हैं। जो लोग सरकार से निधि चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण कराने की जरूरत होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कानून किसी भी व्यक्तियों के समूह को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य नहीं करता। उनके अनुसार अदालतें, सरकारें और संसद कई बार RSS के अस्तित्व और वैधता को स्वीकार कर चुकी हैं।

रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या नियम हैं? भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो हर संगठन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाता हो। किसी संगठन के पास सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी या ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकरण कराने का विकल्प होता है। लेकिन यदि कोई संगठन इन कानूनी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इसी आधार पर RSS का कहना है कि उसका बिना रजिस्ट्रेशन के काम करना पूरी तरह कानूनी है।

अधिकांश संगठन रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? अधिकांश बड़े संगठन इसलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक स्पष्ट कानूनी पहचान मिलती है। रजिस्टर्ड संगठन की कुछ खास विशेषताएं होती हैं।

अपने नाम पर संपत्ति रख सकते हैं।

बैंक खाते खोल सकते हैं।

कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

अनुबंध कर सकते हैं।

दान और अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

कानूनी मामलों में स्वयं एक इकाई के रूप में पेश हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रशासनिक सुविधा और संस्थागत निरंतरता भी सुनिश्चित करता है। इसलिए बड़े संगठनों के लिए यह सामान्य व्यवस्था बन चुकी है।

फिर RSS इन सबको कैसे मैनेज करती है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, RSS का कहना है कि उसकी कार्यप्रणाली अलग है। संगठन स्वयं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उससे जुड़े अधिकांश संगठन और संस्थान पंजीकृत हैं। भारतीय मजदूर संघ, शिक्षा और सेवा से जुड़े कई संगठन ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में काम करते हैं। जब जमीन खरीदने, भवन बनाने या बड़े स्तर पर धन जुटाने की जरूरत होती है, तब अलग ट्रस्ट बनाए जाते हैं। दिल्ली में बने नए RSS मुख्यालय का संचालन भी ट्रस्ट व्यवस्था के जरिए किया जाता है। यानी RSS के आसपास का संस्थागत ढांचा काफी हद तक औपचारिक और कानूनी रूप से पंजीकृत है।

आखिर अब तक RSS ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया है? RSS पर लंबे समय से लिखने वाले लेखक रतन शारदा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि RSS कोई "क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन" नहीं है, बल्कि व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क और नियमित शाखाओं के माध्यम से चलने वाला संगठन है। उनके मुताबिक शाखाएं स्थानीय स्तर पर काम करती हैं और अपने संसाधन खुद जुटाती हैं, इसलिए केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखने की परंपरा नहीं रही।

रजिस्ट्रेशन से दूरी की एक वजह संगठन के ऐतिहासिक अनुभव भी माने जाते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक वाल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले ने अपनी किताब The Brotherhood in Saffron में लिखा है कि RSS ने शुरुआत से ही ऐसा ढांचा विकसित किया, जिससे सरकारी प्रतिबंधों या प्रशासनिक कार्रवाई का असर सीमित रहे।

RSS पर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद

1975 में आपातकाल के दौरान

1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद प्रतिबंध लग चुका है। इन घटनाओं ने संगठन के भीतर यह सोच मजबूत की कि कम से कम कागजी रिकॉर्ड और ज्यादा विकेंद्रीकृत ढांचा उसे अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।

RSS के एक पदाधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से नाम न छापने की शर्त पर कहा- आपातकाल के दौरान कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए अनौपचारिक सदस्य सूचियों तक का इस्तेमाल किया गया था। उनके अनुसार, इसी वजह से संगठन ने अपनी संरचना को ऐसा बनाए रखा, जिसमें संपत्तियों, फंडिंग और संस्थागत कामकाज के लिए अलग-अलग ट्रस्ट और संबद्ध संस्थाएं काम करें, जबकि RSS स्वयं एक अनौपचारिक संगठन के रूप में कार्य करता रहे। यही कारण है कि लगभग एक सदी बाद भी RSS ने खुद को औपचारिक रूप से रजिस्टर कराने का रास्ता नहीं चुना।

1949 का संविधान और औपचारिकता की पहली कोशिश RSS के इतिहास में 1949 एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर प्रतिबंध लगा था। प्रतिबंध हटवाने के लिए संगठन ने पहली बार लिखित संविधान स्वीकार किया। यह RSS की औपचारिकता की दिशा में पहली बड़ी पहल थी। हालांकि उस समय भी सरकार ने संगठन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि लिखित संविधान अपनाने के बाद भी RSS ने अपनी मूल कार्यशैली नहीं बदली और अनौपचारिक ढांचे को बरकरार रखा।