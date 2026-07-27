संसाधन सुरक्षा भारत के अगले आर्थिक दशक की बुनियाद क्यों है?

जैसे-जैसे देश क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन बना रहे हैं, क्रिटिकल खनिजों तक पहुंच एक प्रतिस्पर्धी बढ़त बनती जा रही है। अब ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल खनिज सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं किया जा सकता।

जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान कारखानों, हाईवे, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ते निर्यात पर जाता है। लेकिन इन सबकी शुरुआत इससे कहीं पहले उन कच्चे माल से होती है, जो इन्हें मुमकिन बनाते हैं। खनिज और धातु ही वह बुनियाद हैं जिन पर समृद्धि टिकी है।

इलेक्ट्रिक गाड़ी के सड़क पर आने से पहले उसमें मौजूद लिथियम, निकेल, कॉपर, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट दुनिया भर का सफर तय कर चुके होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारोबारों को ताकत देने से पहले, कॉपर इसके पीछे मौजूद डेटा सेंटरों को संभव बना चुका होता है। स्मार्टफोन या सैटेलाइट में सेमीकंडक्टर के लगने से पहले, दर्जनों क्रिटिकल खनिज पहले ही इतनी लंबी यात्रा तय कर चुके होते हैं, जो खुद तैयार प्रोडक्ट के सफर से भी कहीं ज्यादा लंबी होती है।

ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता ये अक्सर अनदेखी रह जाने वाली सामग्री ही तय करती है कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में पारंपरिक पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले लगभग छह गुना ज्यादा खनिज लगते हैं। समुद्र में पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए पारंपरिक बिजली प्लांट की तुलना में नौ गुना ज्यादा खनिज चाहिए। यही वजह है कि क्रिटिकल खनिजों की सुरक्षा अब भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के केंद्र में आ गई है।

जैसे-जैसे देश क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन बना रहे हैं, क्रिटिकल खनिजों तक पहुंच एक प्रतिस्पर्धी बढ़त बनती जा रही है। अब ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल खनिज सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं किया जा सकता।

भारत भी इसका अपवाद नहीं है। हमारी आकांक्षाएं स्पष्ट हैं। हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। हम अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस प्रोडक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। इनमें से हर क्षेत्र सुरक्षित और भरोसेमंद क्रिटिकल खनिजों तक पहुंच पर निर्भर है। हमारे उद्योगों की ताकत हमारे संसाधन इकोसिस्टम की मजबूती पर और ज्यादा निर्भर होती जाएगी।

भारत की मजबूत शुरुआत भारत की शुरुआत ही एक मजबूत स्थिति से होती है। हमारे पास समृद्ध जियोलॉजिकल आधार, खनन का दशकों पुराना अनुभव और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। हमारे सामने मौका सिर्फ ज्यादा खनिज निकालने का नहीं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा मूल्य बनाने का है।

खनन तो बस एक शुरुआत है। असली आर्थिक मूल्य रिसर्च, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में छिपा है। हमें ऐसी घरेलू क्षमताएं विकसित करनी होंगी जिनसे भारत में खोजे गए खनिज ही भारत के उद्योगों को चला सकें।

सबसे बड़ा अवसर एक ऐसा इंटीग्रेटेड रिसोर्स इकोसिस्टम बनाने का है जहां खोज, खनन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे को मजबूत करें। देश के भीतर जितना काम होगा, उतनी ही मजबूती बढ़ेगी, कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और देश के लिए ज्यादा मूल्य सृजित होगा।

बदल रहा माइनिंग का भविष्य खनन का भविष्य खुद बदल रहा है। तकनीक अब ज्यादा उन्नत खनन को संभव बना रही है, जिसमें ज्यादातर गतिविधियां जमीन के नीचे होती हैं, जिससे सतह को कम से कम नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा, खनन कंपनियां अब सिर्फ कच्चे माल की सप्लायर नहीं रह गई हैं। वे अब औद्योगिक क्षमता निर्माण में भागीदार बन रही हैं। हर रिफाइनरी, हर प्रोसेसिंग सुविधा और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में हर निवेश भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, साथ ही कुशल रोजगार पैदा करता है, तकनीक को आगे बढ़ाता है और दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य सृजित करता है।

साथ ही, क्रिटिकल खनिज सुरक्षा सिर्फ खनन पर निर्भर नहीं रह सकती। खोज को तेज और ज्यादा तकनीक-आधारित बनाना होगा। प्रोसेसिंग में लगातार इनोवेशन जरूरी है और इसमें अक्षय व स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाते जाना होगा। रीसाइक्लिंग को संसाधन इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा, ताकि पहले से चलन में मौजूद कीमती सामग्री को दोबारा प्राप्त कर उसका दोबार इस्तेमाल किया जा सके। साथ मिलकर, ये कोशिशें विकास को ज्यादा मजबूत बना सकती हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम कर सकती हैं।

कैसा होगा भारत के विकास का अगला दशक? बहुत कम देश हैं जो जियोलॉजिकल क्षमता, औद्योगिक महत्वाकांक्षा और बाजार के आकार को भारत जैसे तरीके से एक साथ लाते हैं। इनमें से कुछ भी सफलता की गारंटी नहीं देता। यह सिर्फ हमें प्रयास करने का अधिकार देता है और समझदारी से निर्माण करने की जिम्मेदारी भी। अगर हम इन ताकतों को सही निवेश, तकनीक और साझेदारियों के साथ जोड़ पाएं, तो हम ऐसी सप्लाई चेन बना सकते हैं जो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हो।

भारत के विकास का अगला दशक स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इनोवेशन से संचालित होगा। और ये सब खनिजों और धातुओं से ही संचालित होंगे। इसलिए, खोज से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरी खनन वैल्यू चेन ही भारत के समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की बुनियाद है।

