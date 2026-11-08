पंजाब में भाजपा के पास शहरी मतदाताओं का समर्थन हासिल है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में सिख और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में अकाली दल की गहरी पकड़ थी। यही पुराना तालमेल फिर से गठबंधन करने को बल दे रहा।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के पास यहां सत्ता बचाने की चुनौती है। वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD) अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। चुनाव से पूर्व पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अकाली दल के गठबंधन की अटकलें चल रही हैं। यह गठबंधन अकाली दल के लिए सिर्फ एक आम सियासी घटना नहीं, बल्कि वजूद की रक्षा के लिए अत्यंत ही जरूरी साबित हो सकता है।

एक कार्यक्रम के दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा था, "काश ऐसा गठबंधन हो जाए, क्योंकि पहले दिल्ली से ही विकास के काम होते थे। पंजाब में एक बार फिर विकास और प्रगति की ऐसी नींव रखी जाए, जिससे राज्य को फायदा हो।" अगले दिन उनके भाई और पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि लोग चाहते हैं कि SAD और BJP फिर से एक हो जाएं। एक अकाली नेता ने तो इसे जनता की आवाज करार दिया।

अकेले रहने सेअकाली दल को ज्यादा नुकसान? 2019 के लोकसभा चुनावों में SAD-BJP गठबंधन को कुल 37.08 प्रतिशत वोट मिले थे और उन्होंने चार सीटें जीती थीं। गठबंधन टूटने के बाद BJP का वोट शेयर 2019 के 9.63 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 18.56 प्रतिशत हो गया, जबकि SAD का वोट शेयर 27.45 प्रतिशत से गिरकर 13.42 प्रतिशत पर आ गया। अलग-अलग चुनाव लड़ने के बावजूद 2024 में उनका कुल वोट शेयर 31.98 प्रतिशत था जो कांग्रेस के 26.30 प्रतिशत और AAP के 26.02 प्रतिशत से ज्यादा था। फिर भी BJP कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाई और अकाली दल को केवल एक सीट मिली। विधानसभा के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 2017 में गठबंधन में रहते हुए अकाली दल ने 15 सीटें जीती थीं और BJP ने तीन। 2022 में गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल के पास पास केवल तीन सीटें बचीं और BJP ने दो सीटें जीतीं।

अकाली दल का यह पतन काफी गंभीर रहा। अब उनके पास केवल एक विधायक और एक लोकसभा सांसद हैं। 2022 में चुने गए उनके तीन विधायकों में से एक AAP में शामिल हो गए और दूसरा अकाली दल वारिस पंजाब दे में चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 10 पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

BJP भी कर सकती है गठबंधन पर विचार? यह गठबंधन अकेले अकाली दल के लिए जरूरी नहीं हैं, बल्कि भाजपा को भी इसकी उतनी ही आवश्यक्ता है। पंजाब में गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा है, लेकिन विधानसभा हो या लोकसभा, सीटों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी। 2024 में उसे 18.56 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से वह एक भी नहीं जीत पाई।

पंजाब में भाजपा के पास शहरी मतदाताओं का समर्थन हासिल है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में सिख और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में अकाली दल की गहरी पकड़ थी। यही पुराना तालमेल फिर से गठबंधन करने को बल दे रहा। हालांकि, अगर अकाली दल फिर से बीजेपी के करीब आती है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। AAP और कांग्रेस पहले से ही यह प्रचार कर रहे हैं कि अकाली दल फिर से बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए बेताब है।