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एक दिन पहले बनाई थी रील... इंटरनेशनल कबड्डी स्टार की पत्नी ने कर ली खुदकुशी; क्या वजह?

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, रोहतक
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इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शीलू बल्हारा की 23 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने रोहतक में आत्महत्या कर ली। 9 महीने के बेटे की मां मुस्कान की मौत के बाद मायके वालों ने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच जारी है।

शादी के डेढ़ साल बाद इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की पत्नी की संदिग्ध मौत, घर के बाहर मायके वालों का हंगामा
शादी के डेढ़ साल बाद इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की पत्नी की संदिग्ध मौत, घर के बाहर मायके वालों का हंगामा

हरियाणा के रोहतक से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मशहूर इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की 23 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। शुक्रवार को रोहतक के बहू अकबरपुर गांव स्थित उनके आवास पर यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन खुदकुशी के असल कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

मायके वालों ने किया हंगामा, लगाए प्रताड़ना के आरोप

मुस्कान की मौत की खबर मिलते ही उनका परिवार आक्रोशित हो गया। मायके वालों ने शीलू के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि मुस्कान को प्रताड़ित किया जा रहा था। रोहतक के एसपी गौरव राजपुरोहित ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

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इस मामले में पुलिस ने कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा से भी पूछताछ की है। घटना की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घर का मुआयना किया और जरूरी सबूत जुटाए। फिलहाल मुस्कान के शव को पीजीआईएमएस (PGIMS) रोहतक भेज दिया गया है।

एक दिन पहले ही शेयर की थी रील

मूल रूप से महम इलाके के फरमाना गांव की रहने वाली मुस्कान की शादी दिसंबर 2023 में शीलू के साथ हुई थी। पिछले साल नवंबर में ही इस जोड़े ने एक बेटे, हार्दिक, का स्वागत किया था जो अब महज 9 महीने का है। सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इतना खौफनाक कदम उठाने से ठीक एक दिन पहले ही मुस्कान ने एक पंजाबी गाने पर रील बनाकर भी पोस्ट की थी।

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कौन हैं शीलू बल्हारा?

शीलू एक जाने-माने इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं और कबड्डी में 'कैचर' की भूमिका निभाते हैं। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी उन्होंने कई टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। पंजाब में उन्हें फैंस के बीच 'हरियाणा आला चीता' के नाम से जाना जाता है। शीलू ने 6 साल की उम्र से कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि, कबड्डी में आने से पहले वह जूडो और कुश्ती की ट्रेनिंग लिया करते थे।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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