एक दिन पहले बनाई थी रील... इंटरनेशनल कबड्डी स्टार की पत्नी ने कर ली खुदकुशी; क्या वजह?
इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शीलू बल्हारा की 23 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने रोहतक में आत्महत्या कर ली। 9 महीने के बेटे की मां मुस्कान की मौत के बाद मायके वालों ने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच जारी है।
हरियाणा के रोहतक से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मशहूर इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की 23 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। शुक्रवार को रोहतक के बहू अकबरपुर गांव स्थित उनके आवास पर यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन खुदकुशी के असल कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।
मायके वालों ने किया हंगामा, लगाए प्रताड़ना के आरोप
मुस्कान की मौत की खबर मिलते ही उनका परिवार आक्रोशित हो गया। मायके वालों ने शीलू के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि मुस्कान को प्रताड़ित किया जा रहा था। रोहतक के एसपी गौरव राजपुरोहित ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
इस मामले में पुलिस ने कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा से भी पूछताछ की है। घटना की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घर का मुआयना किया और जरूरी सबूत जुटाए। फिलहाल मुस्कान के शव को पीजीआईएमएस (PGIMS) रोहतक भेज दिया गया है।
एक दिन पहले ही शेयर की थी रील
मूल रूप से महम इलाके के फरमाना गांव की रहने वाली मुस्कान की शादी दिसंबर 2023 में शीलू के साथ हुई थी। पिछले साल नवंबर में ही इस जोड़े ने एक बेटे, हार्दिक, का स्वागत किया था जो अब महज 9 महीने का है। सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इतना खौफनाक कदम उठाने से ठीक एक दिन पहले ही मुस्कान ने एक पंजाबी गाने पर रील बनाकर भी पोस्ट की थी।
कौन हैं शीलू बल्हारा?
शीलू एक जाने-माने इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं और कबड्डी में 'कैचर' की भूमिका निभाते हैं। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी उन्होंने कई टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। पंजाब में उन्हें फैंस के बीच 'हरियाणा आला चीता' के नाम से जाना जाता है। शीलू ने 6 साल की उम्र से कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि, कबड्डी में आने से पहले वह जूडो और कुश्ती की ट्रेनिंग लिया करते थे।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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