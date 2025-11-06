अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे मजबूर हुईं भारतीय कंपनियां, रूसी तेल के आयात में करेंगी कटौती

संक्षेप: भारतीय रिफाइनर आयात स्रोतों का विविधीकरण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, गुयाना, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, और मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है।

अमेरिका द्वारा रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर से लागू होने वाले नए प्रतिबंधों के बाद भारत ने अपने रूसी कच्चे तेल के सीधे आयात में कटौती का निर्णय लिया है। इस फैसले से दिसंबर में रूसी तेल की आवक में तेज गिरावट आने की संभावना है, हालांकि 2026 की शुरुआत तक वैकल्पिक व्यापार मार्गों और बिचौलियों के जरिए इसमें धीरे-धीरे सुधार देखा जा सकता है।

समुद्री खुफिया कंपनी केप्लर के अनुसार, यह निर्णय भारत की तेल सप्लाई चैन में अस्थायी असंतुलन पैदा करेगा, क्योंकि भारत अब तक रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल आयात कर रहा था और उसे अपने रिफाइनरियों में प्रोसेस कर पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में परिवर्तित कर रहा था।

मुख्य रिफाइनरियां रोकेंगी रूसी तेल की खरीद भारत की सबसे बड़ी तेल आयातक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रोसनेफ्ट के साथ दीर्घकालिक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी अब रूसी तेल की खरीद बंद करने जा रही है। इसके अलावा, दो अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां- मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने भी भविष्य में रूसी तेल के आयात को निलंबित करने की घोषणा की है। ये तीनों कंपनियां वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत द्वारा आयात किए गए कुल 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन रूसी तेल का आधे से अधिक हिस्सा खरीद रही थीं।

नयारा एनर्जी जारी रखेगी रूसी तेल का आयात हालांकि, नयारा एनर्जी की वडिनार रिफाइनरी (400 kbd क्षमता) अपने मौजूदा रूसी तेल आयात को जारी रखने की संभावना है। यह कंपनी आंशिक रूप से रोसनेफ्ट के स्वामित्व में है और पहले से ही यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के दायरे में आती है। केप्लर के प्रमुख विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, अक्टूबर में रूस भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा, जबकि इराक और सऊदी अरब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।

रूस से भारत को अक्टूबर तक 1.6 से 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद कई भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिकी OFAC के प्रतिबंधों से बचने के लिए रूसी शिपमेंट कम कर दिए। रितोलिया का कहना है कि रूसी बैरल पूरी तरह से गायब नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में उनका आयात अधिक जटिल लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

मध्य पूर्व और अमेरिका से बढ़ेगी खरीद रूसी आपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए भारतीय रिफाइनरियां अब मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीद बढ़ा रही हैं। अक्टूबर में भारत के अमेरिकी कच्चे तेल के आयात 5.68 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंच गए। यह मार्च 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक और मूल्य लाभ के चलते हुई है, न कि प्रतिबंधों की वजह से। दिसंबर और जनवरी में यह प्रवाह घटकर 250-350 kbd के बीच रहने की उम्मीद है।

रितोलिया ने कहा कि 21 नवंबर के बाद हम रूसी कच्चे तेल की आवक में उल्लेखनीय कमी देखेंगे। अधिकांश भारतीय रिफाइनर अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करते हुए रोसनेफ्ट और लुकोइल से सीधी खरीद को रोक देंगे। दिसंबर में आयात में भारी गिरावट आएगी, जबकि 2026 की पहली तिमाही के मध्य तक बिचौलियों और वैकल्पिक मार्गों के जरिये धीरे-धीरे पुनर्बहाली होगी।

भविष्य की रणनीति और असर हालांकि रूस से आने वाले तेल की हिस्सेदारी फिलहाल घटेगी, लेकिन भारतीय रिफाइनर आयात स्रोतों का विविधीकरण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, गुयाना, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, और मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है।