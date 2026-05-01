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अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब देने से इनकार

May 01, 2026 12:20 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अनिल अंबानी पर बैंक फ्रॉड के आरोपों को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण ने पूछा कि कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो अनिल अंबानी को क्यों नहीं किया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब देने से इनकार

अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप और उनकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग फ्रॉड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि अनिल अंबानी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। मेहता ने कहा कि किसी के बारे में भी इस तरह के सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता।

प्रशांत भूषण ने पूछा सवाल

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, किसी भी एक्स या वाई के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। वह एजेंसियों द्वारा दर्ज की गईं दो नई एफआईआर को लेकर जानकारी दे रहे थे। दरअसल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि इस मामले में ईडी ने कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है लेकिन अमिल अंबानी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है जबकि वह इस मामले के मुख्य आरोपी हैं।

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8 मई को होगी सुनवाई

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने मामले की सुनवाई 8 मई तक टाल दी है। पूर्व नौकरशाह ई ए एस शर्मा ने जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) की कंपनियों द्वारा कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया। मामले की सुनवाई के शुरू में सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस मामले में 23 मार्च को जारी निर्देशों के अनुसरण में नई वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल की हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा,'सीबीआई और ईडी ने वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके सूत्रधार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अनिल अंबानी को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है।' इस पर सॉलिस्टर जनरल ने कहा, 'मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि 'फलां' या 'फलां' व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हमने अपनी वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है।'

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अनिल अंबानी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से उन्हें आधे घंटे की सुनवाई का समय देने का आग्रह किया क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा कहना है जो अभी तक किसी भी अदालत को नहीं बताया गया है। सिब्बल के अनुरोध पर सीजेआई ने कहा, 'वस्तु स्थिति रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले हम आपका पक्ष भी सुनेंगे।' उन्होंने साथ ही कहा कि अदालत ने जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए हैं।

इससे पहले, पीठ ने एडीएजी और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाए गए ढीले ढाले रवैये पर असंतोष जताया था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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