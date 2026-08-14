हरभजन सिंह ने बताई AAP छोड़ने की वजह, ड्रग्स को लेकर भगवंत मान से पूछ लिए सवाल
पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभझन सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने ड्रग्स की समस्या को लेकर भगवंत मान की सरकार पर ठीकरा फोड़ा।
पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि पुरानी पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। पंजाब में ड्रग्स की गंभीर समस्या है और इसे लेकर पुरानी पार्टी को सवालों के जवाब देने हैं। उन्होंने भगवंत मान की सरकार से ड्रग्स को लेकर सवाल किए।
पार्टी में शामिल होने का कारण
एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुझे आप में शामिल होने के लिए कहा तो इसका मकसद राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना और खेलों से जुड़े मुद्दे उठाना था। पूर्व क्रिकेटर के अनुसार, मैंने उसी समय साफ कर दिया था कि मैं सिर्फ खेलों के बारे में बात करूंगा और राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा। आप में शामिल होने से उन्हें न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पार्टी में अपने सुझाव देने की कोशिश की तो उनकी बात नहीं सुनी गई। हरभजन ने कहा कि पार्टी में भविष्य की सोच रखने की बहुत कोशिश के बाद भी किनारे किए जाने से वे परेशान थे। उन्होंने कहा, जिस काम के लिए वह आप में शामिल हुए थे, वह पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए पार्टी छोड़ दी।
ड्रग्स के दुष्परिणाम बहुत भयानक
पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस समस्या के दुष्परिणाम बहुत भयानक हैं। यह सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ड्रग्स न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश में जहां भी पहुंचती है, वहां युवाओं को बर्बाद कर रही है। पंजाब का मामला और भी संवेदनशील है, क्योंकि यह सीमावर्ती राज्य है। हमें यह जानने की जरूरत है कि यह राज्य में कैसे आ रहा है। इससे निपटने के लिए कड़े कानून होने चाहिए।
देश के आम आदमी ने प्यार दिया
आप छोड़ने के बाद घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन और पुतला जलाने वालों पर उन्होंने कहा, वे किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि यह प्रदर्शनकारी कौन थे, यह सब जानते हैं। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश का आम आदमी उन्हें क्रिकेट के लिए जानता है और उसने मुझे बहुत प्यार दिया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें