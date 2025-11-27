गुजरात भाजपा का एक्स अकाउंट आयरलैंड में क्यों? BJP के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

संक्षेप: कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि यदि भाजपा की दलील ठीक है तो उसे बताना चाहिए कि उसकी गुजरात इकाई और ‘स्टार्टअप इंडिया’ के अकाउंट आयरलैंड से क्यों संचालित हो रहे हैं?

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उन आरोपों का खंडन किया है और उसे मूर्खतापूर्ण करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी विदेशों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कुछ ‘एक्स’ अकाउंट के ‘लोकेशन’ (स्थान) को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के हमले पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल मूर्खतापूर्ण दलीलें देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है।

पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि यदि भाजपा की दलील ठीक है तो उसे बताना चाहिए कि उसकी गुजरात इकाई और ‘स्टार्टअप इंडिया’ के अकाउंट आयरलैंड से क्यों संचालित हो रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों में स्थित सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथी तंत्र के इशारे पर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं।

एक्स का डेटा सही नहीं हो सकता है उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के 'एक्स' अकाउंट की लोकेशन अमेरिका है। सुप्रिया ने भाजपा पर पलटवार करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘ ‘एक्स’ ने एक नया प्रोडक्ट शुरू किया है, जिसमें अकाउंट के लोकेशन की जानकारी मिलती है। हालांकि ‘एक्स’ ने कहा है कि लोकेशन, यात्रा या किसी तकनीकी दिक्कत से बदल सकता है। ये डेटा सही नहीं हो सकता है।’’

भाजपा या नरेन्द्र मोदी राष्ट्र नहीं उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इस पर भाजपा ने संवाददाता सम्मेलन करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के कई हैंडल विदेश से चल रहे हैं तथा यह देश के खिलाफ साजिश है। ऐसे में मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि भाजपा या नरेन्द्र मोदी राष्ट्र नहीं हैं। भाजपा को मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए।’’