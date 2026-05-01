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क्यों बढ़ा दिया गया हज यात्रियों का किराया? भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी; सरकार ने बताई वजह

May 01, 2026 01:30 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार हज यात्रियों का किराया 10 हजार रुपये बढ़ा दिया है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार मुसलमानों पर अन्याय कर रही है। सरकार का कहना है कि ATF महंगा होने की वजह से यह फैसला किया गया है।

क्यों बढ़ा दिया गया हज यात्रियों का किराया? भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी; सरकार ने बताई वजह

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार प्रत्येक हज यात्री का एयरफेर 10 हजार रुपये बढ़ा दिया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में विवाद शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवेसी ने कहा कि इस तरह से मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मध्य एशिया में तनाव की वजह से टरबाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि हो गई है और इसी को देखते हुए यह फैला किया गया है।

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि सरकार को यह सर्कुलर तुरंत वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मुंबई एंबार्केशन पॉइंट से लोगों से 90 हजार रुपये लिए गए थे। अब यात्रियों से 10 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं. क्या हज कमेटी हीं चाहती कि गरीब भी हज यात्रा करें? सर्कुलर तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जो पैसा वसूला जा चुका है उसे वापस करना चाहिए।

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केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एटीएफ की कीमतों में 30 से 40 फीसदी की वृद्धि हो गई है। इस वजह से प्रति यात्री 30 से 40 हजार रुपये बढ़ोतरी की मांग रखी गई थी लेकिन सरकार ने इसपर बात की और इसे 10 हजार पर ही सीमित कर दिया। इस लिहाज से प्रति यात्री 200 से 300 डॉलर बचा लिए गए।

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार समझती है कि हज यात्री वर्षों से पैसे जमा करते हैं और फिर मक्का मदीन की यात्रा करते हैं। मंत्रालय बताना चाहता है कि किसी का शोषण नहीं किया जा रहा है बल्कि सरकार बढ़े हुए फ्यूल का दबाव अपने ऊपर ले रही है। पारदर्शी तरीके से चर्चा के बाद ही फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कोई शोषण नहीं, बल्कि यात्रियों को बड़े आर्थिक बोझ से बचाने की कोशिश है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और यह निर्णय सद्भावना के साथ लिया गया ताकि हज 2026 की यात्रा में किसी प्रकार की बाधा न आए। वर्तमान में एक लाख से अधिक यात्री पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं।

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कांग्रेसनेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये थोप देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात करेंगे और इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हज समिति के जरिये इस पवित्र यात्रा पर जा रहे भारतीय नागरिकों से इस तरह से वसूली ना की जाए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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