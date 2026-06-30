छोड़ गई थी बीवी, मुसलमानों से क्यों नफरत करता था जहर की गोली बांटने वाला फैयाज?
मुहर्रम के जुलूस में पेनकिलर के नाम पर जहर की गोली बांटने वाला फैयाज प्रेमजी अपने ही समुदाय के मुसलमानों से बेहद नफरत करता था। पुलिस के मुताबिक जमात का चुनाव हारने और बीवी के छोड़ जाने के बाद वह फ्रस्ट्रेट रहता था।
मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में जहर की गोलियां बाटने वाले फैयाज प्रेमजी को लेकर कई हैरान करने वाले सच सामने आ रहे हैं। फैयाज ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया है कि वह पूरी दुनिया को ही अपना दुश्मन मानने लगा था। खौस तर पर उसे अपने समुदाय (शिया मुसलमानों) से नफरत हो गई थी और वह उनसे बदला लेना चाहता था। फैयाज का कहना है कि उसके समुदाय के लोगों ने उसके दादा को भी परेशान किया और अब उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है। फैजाय पहले खुद को सुधारक के रूप में पेश करता था। हालांकि जब लोग उसके साथ नहीं जुड़े तो उसके इरादे और भी खतरनाक हो गए और उसने 15 हजार मुसलमानों को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया।
फैयाज ने जिंक फास्फाइड नाम का जहर मंगवाया और ऑनलाइन खाली कैप्सूल ऑर्डर किए। इसके बाद इस जहह को कैप्सूल में भरकर मौत की डोज तैयार की और मुहर्रम के जुलूस में पेनकिलर के नाम पर बांटने लगा। कुछ लोगो की तबीयत बिगड़ी तो फैयाज पुलिस के चंगुल में फंस गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और खौफनाक इरादे खोलकर रख दिए।
जमात से मानता था दुश्मनी
पुछताछ और जांच पड़ताल में सामने आया कि फैयाज की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद ही वह सबको अपना दुश्मन मानता था और खुद के साथ हुए का बदला लेना चाहता था। इसके अलावा उसने ईरान और इराक की भी यात्रा की। उसने खोजा शिया इसना इशारी जमात का चुनाव भी लड़ा जिसमें वह हार गया। इसके बाद अपने ही समुदाय के नेताओं से उसे नफरत हो गई। जब वह बार-बार समुदाय के नेताओं से झगड़ा और हाथापाई करने लगा तो उसे समुदाय से बाहर कर दिया गया।
मजगांव मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने उसे 4 जुलाई तक की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने कोर्ट में कहा, हमें इसके पीछे आतंकी ऐंगल से भी जांत करनी है। फैयाज ने विदेश यात्राएं भी की हैं। ऐसे में इस ऐंगल से जांच अनिवार्य हो गई है। पूछताछ मेंकई बातें सामने आ सकती हैं। जांच अधिकारियों ने दावा किया कि वह शिया मुसलमानों को गाली देता है। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह अब मुसलमान नहीं है। वह कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में भी शिया मुसलमानों की आलोचना करता है।
फैयचजा पहले मुहर्रम में अपने समुदाय के लोगों के खिलाफ पर्चे बांटा करता था। जब उसका साथ देने को कोई आगे नहीं बढ़ा तो उसने लोगों को मारने का फैसला किया और खौफनाक प्लान तैयार किया। पुलिस ने बताया कि फैयाज को इस जहर के बारे में पूरी जानकारी थी। वह बड़े स्तर पर लोगों को मारकर दहशत फैलाना चाहता था।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें