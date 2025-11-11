Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newswhy exit polls are banned in many countries what is the reason
किन देशों में एग्जिट पोल्स पर है बैन, क्या दुनिया भर में इस प्रक्रिया से उठने लगा है भरोसा

किन देशों में एग्जिट पोल्स पर है बैन, क्या दुनिया भर में इस प्रक्रिया से उठने लगा है भरोसा

संक्षेप: बिहार में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां एग्जिट पोल पर बैन है। क्या है वजह…

Tue, 11 Nov 2025 03:10 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। पिछले कई साल से एग्जिट पोल के जरिए यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि चुनाव में जीत किसे मिलेगी। हालांकि समय के साथ एग्जिट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। भारत में जहां एग्जिट पोल बड़े पैमाने पर होते हैं। वहीं, कई अन्य देशों में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जिट पोल्स के प्रति भरोसे में कमी दर्ज की गई है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि लोगों को अब परिणाम-पूर्व चुनावी सर्वे में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। इसकी कई वजहें बताई गई हैं। बहुत से वोटर अपनी पसंद बताने से इनकार कर देते हैं। इसके अलावा वह गलत जवाब भी दे सकते हैं। ऐसी भी आशंकाएं रहती हैं कि वोटर सामाजिक दबाव में सही जानकारी न दे। ऐसे में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों या एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाती है।

किन देशों में एग्जिट पोल पर लगा है बैन
फ्रांस: फ्रांस में एग्जिट पोल या चुनाव पूर्व अनुमानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। चुनाव के कई हफ्ते पहले से ही यह लागू हो जाता है। केवल काउंटिंग के बाद वोट शेयर से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं।
इटली: इटली में वोटिंग से 15 दिन पहले से ही एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहता है। यह प्रतिबंध काउंटिंग खत्म होने तक जारी रहता है। इसका मकसद लोगों को गुमराह होने से बचाना है।
जर्मनी: यहां पर सीमित संख्या में एग्जिट पोल्स होते हैं। इसकी वजह यह है कि काउंटिंग बहुत तेजी से और पारदर्शी ढंग से होती है। परिणाम कुछ ही घंटों के अंदर आ जाते हैं।
कनाडा: कनाडा में भी एग्जिट पोल्स बहुत कम ही होते हैं। इसकी वजह यह है कि मेल-इन वोटिंग को मतदान केंद्रों पर कैप्चर नहीं किया जा सकता।
ब्रिटेन: ब्रिटेन में एग्जिट पोल का कोई महत्व ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि वोटिंग के तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है। अगली सुबह तक परिणाम आ जाते हैं।
सिंगापुर: यहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक्ट है जो चुनाव की घोषणा होने से वोटिंग खत्म होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाता है।
दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका में चुनावी प्रक्रिया के दौरान और चुनावी नतीजों की रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है।
चेक गणराज्य: पोलिंग स्टेशनों पर एग्जिट पोल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

भारत में क्या है हाल
भारत में लोगों की चुनाव आयोग में ही विश्वसनीयता कम होती जा रही है। सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे में यह बात सामने आई है। इसके मुताबिक पिछले पांच साल में एग्जिट पोल पर भी लोगों का भरोसा कम हुआ है। इसके अलावा जीत के अनुमान और सीटों की संख्या का सटीक आंकड़ा भी नहीं मिल पाता है। बीते कई चुनावों में ऐसा देखने में आया है कि एग्जिट पोल का सक्सेस रेट काफी नीचे चला गया है। एग्जिट पोल में सीटों का आंकड़ा कुछ और होता है। वहीं, हकीकत में नतीजे कुछ और आते हैं।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Exit Poll Bihar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।