किन देशों में एग्जिट पोल्स पर है बैन, क्या दुनिया भर में इस प्रक्रिया से उठने लगा है भरोसा

संक्षेप: बिहार में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां एग्जिट पोल पर बैन है। क्या है वजह…

बिहार में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। पिछले कई साल से एग्जिट पोल के जरिए यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि चुनाव में जीत किसे मिलेगी। हालांकि समय के साथ एग्जिट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। भारत में जहां एग्जिट पोल बड़े पैमाने पर होते हैं। वहीं, कई अन्य देशों में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जिट पोल्स के प्रति भरोसे में कमी दर्ज की गई है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि लोगों को अब परिणाम-पूर्व चुनावी सर्वे में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। इसकी कई वजहें बताई गई हैं। बहुत से वोटर अपनी पसंद बताने से इनकार कर देते हैं। इसके अलावा वह गलत जवाब भी दे सकते हैं। ऐसी भी आशंकाएं रहती हैं कि वोटर सामाजिक दबाव में सही जानकारी न दे। ऐसे में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों या एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाती है।

किन देशों में एग्जिट पोल पर लगा है बैन

फ्रांस: फ्रांस में एग्जिट पोल या चुनाव पूर्व अनुमानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। चुनाव के कई हफ्ते पहले से ही यह लागू हो जाता है। केवल काउंटिंग के बाद वोट शेयर से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं।

इटली: इटली में वोटिंग से 15 दिन पहले से ही एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहता है। यह प्रतिबंध काउंटिंग खत्म होने तक जारी रहता है। इसका मकसद लोगों को गुमराह होने से बचाना है।

जर्मनी: यहां पर सीमित संख्या में एग्जिट पोल्स होते हैं। इसकी वजह यह है कि काउंटिंग बहुत तेजी से और पारदर्शी ढंग से होती है। परिणाम कुछ ही घंटों के अंदर आ जाते हैं।

कनाडा: कनाडा में भी एग्जिट पोल्स बहुत कम ही होते हैं। इसकी वजह यह है कि मेल-इन वोटिंग को मतदान केंद्रों पर कैप्चर नहीं किया जा सकता।

ब्रिटेन: ब्रिटेन में एग्जिट पोल का कोई महत्व ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि वोटिंग के तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है। अगली सुबह तक परिणाम आ जाते हैं।

सिंगापुर: यहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक्ट है जो चुनाव की घोषणा होने से वोटिंग खत्म होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाता है।

दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका में चुनावी प्रक्रिया के दौरान और चुनावी नतीजों की रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है।

चेक गणराज्य: पोलिंग स्टेशनों पर एग्जिट पोल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।