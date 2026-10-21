लादेन को पनाह देने वाले पाकिस्तान से क्यों बात करता है US? रुबियो ने बताई मजबूरी
रूबियो ने जयशंकर के साथ बैठक में भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई। दोनों देशों ने सभी पहलुओं की समीक्षा की और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। यहां से उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया और बताया कि कैसे मजबूरी में ओसामा बिन लादेन के पनाह देने वाले देश के साथ संबंध रखने पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अमेरिका दुनिया में कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बात करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा, "हम उन सभी के खिलाफ हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।"
सीएनएन न्यूज-18 को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, "विदेश मंत्री के तौर पर मुझे अमेरिका की विदेश नीति संभालनी है। इसके लिए हमें कई देशों के साथ संबंध रखने पड़ते हैं, भले ही उनके साथ हमारे कुछ मतभेद क्यों न हों। पाकिस्तान के मामले में भी यही स्थिति है। हमें उनके साथ संबंध रखने ही होंगे। यह एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हमें उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार ईरान के नेताओं के साथ संबंध रखती है और उनसे बातचीत करती है।"
पाकिस्तान से बातचीत क्यों जरूरी?
पांच महीने में दूसरी बात भारत की यात्रा पर आए रूबियो ने कहा, "इन चीजों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है, लेकिन हमारी विदेश नीति के तहत ऐसा करना जरूरी है। मुझे लगता है कि एक तरह से यह सकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे संबंध हैं और हम उनसे बात कर सकते हैं तो शायद हम उन चीजों को रोकने में मदद कर सकें जिन्हें लेकर भारत चिंतित है।"
भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द
मुंबई पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर के साथ बैठक में भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई। दोनों देशों ने सभी पहलुओं की समीक्षा की और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच हाई-लेवल वार्ता की रफ्तार का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष 21वीं सदी के लिए इंडिया-यूएस सहयोग को और आगे बढ़ाने को कितना महत्व देते हैं।
हम भारत का स्रोत बन सकते हैं: रुबियो
रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद भारत को तेल रिफाइनरी के क्षेत्र में महाशक्ति बताया। उन्होंने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कहा, भारत ने बार-बार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की इच्छा जताई। इस दिशा में प्रगति है। उन्होंने कहा कि हम भी भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अच्छा स्रोत बन सकते हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा-रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने भारत से ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने व अमेरिकी तकनीक खरीदने की अपील की है।
रूबियो ने बुधवार को जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा, अमेरिकी दल वेनेजुएला में तेल उत्पादन को लेकर रिलायंस के साथ चर्चा करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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