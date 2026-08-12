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विजय थलपति क्यों नहीं चाहते लोकसभा सीट बढ़ें? केंद्र पर दबाव बनाने चले

By Shubham Sharma
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राज्य सरकार का कहना है कि अगर केंद्र सरकार 1971 के बाद हुई किसी जनगणना के आधार पर परिसीमन करती है, तो तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है।

Vijay Thalapathy Modi
नई दिल्ली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान की तस्वीर (File Photo)

एक दिन पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET को रद्द करने वाला विधेयक पेश किया गया। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन और महिला आरक्ष विधेयक पर विधानसभा में प्रस्तावव पेश किया। टीवीके नेता के प्रस्ताव में केंद्र से लोकसभा-राज्यसभा अनुपात को 2.2:1 पर बनाए रखने का आग्रह किया गया है, जिसके लिए सीटों की मौजूदा संख्या 543 पर स्थिर रखी जानी चाहिए। मतलब लोकसभा की सटें बढ़ाई नहीं जानी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार करना चाहती है।

प्रस्ताव में मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी की सही गिनती 50 साल से ज्यादा समय से नहीं हुई है। अगली जनगणना 2026 में होनी थी।

क्या कहता है तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव?

प्रस्ताव के मुताबिक, पिछले 50 साल से लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन नहीं हुआ है। इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का नया परिसीमन किया जाना चाहिए।

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राज्य सरकार का कहना है कि अगर केंद्र सरकार 1971 के बाद हुई किसी जनगणना के आधार पर परिसीमन करती है, तो तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है।

सरकार का तर्क है कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लंबे समय तक प्रभावी कदम उठाए हैं। लेकिन अगर नई जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा किया गया, तो इन राज्यों की संसद में राजनीतिक हिस्सेदारी हमेशा के लिए कम हो सकती है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां लागू करने के बावजूद तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों को अपनी संसदीय सीटों के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने इसे एक ऐसी सच्चाई बताया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

विजय सरकार के इस प्रस्ताव को लाने के कई मायने हैं। सबसे बड़ा यही कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार के परिसीमन बिल का खुलकर विरोध किया है। इसके राजनीतिक पहलू समझने से पहले कुछ एक सवालों के जवाब जानने बेहद जरूरी हैं।

क्या राज्य के पास यह अधिकार है?

नहीं, किसी राज्य सरकार के पास लोकसभा सीटों को फ्रीज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। तमिलनाडु ने जो किया वह एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित करना था, जिसमें केंद्र सरकार से लोकसभा की संख्या 543 बनाए रखने और राज्यों के बीच वर्तमान सीट आवंटन में कोई बदलाव न करने का अनुरोध किया गया था।

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कोई राज्य केवल अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। यह केंद्र पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इससे राजनीतिक दबाव बनता है और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का संकेत मिलता है।

तमिलनाडु ऐसा क्यों कर रहा है?

लोकसभा सीटों के बंटवारे पर लगी रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद खत्म होने वाली है। अगर इसके बाद सिर्फ जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का दोबारा बंटवारा किया गया, तो तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं।

वहीं, जिन उत्तरी राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, उन्हें ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। यही वजह है कि दक्षिणी राज्य परिसीमन और लोकसभा सीटों के नए बंटवारे को लेकर चिंता जता रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण राज्यों को अपनी सीटें खोने की आशंका है। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से घटकर लगभग 32 हो सकती हैं, जिससे संसद में उसका प्रभाव कम हो जाएगा।

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12 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से यह आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया:

  • लोकसभा की संख्या 543 स्थायी रूप से बरकरार रखी जाए।
  • अंतर-राज्यीय आवंटन को जस का तस रखा जाए।
  • लोकसभा-राज्यसभा अनुपात (2.2:1) को वर्तमान में बनाए रखा जाए।
  • मौजूदा 543 सीटों के आधार पर 2029 में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए।

तमिलनाडु कानूनी रूप से लोकसभा सीटों पर रोक नहीं लगा सकता। इसने राजनीतिक रूप से केंद्र से मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करने की मांग की है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर उन्हें अपना प्रतिनिधित्व खोने का डर है। अंतिम निर्णय संसद का है, न कि राज्य विधानसभा का।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Vijay Thalapathy
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