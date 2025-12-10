Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को क्यों हटाना चाहता है विपक्ष? ये हैं 3 बड़े आरोप

Dec 10, 2025 11:02 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के हालिया आदेशों पर गंभीर सवाल उठाते हुए विपक्ष के 120 सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस सौंपा। सांसदों ने आरोप लगाया है कि न्यायाधीश का आचरण निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायपालिका के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सवाल खड़े करता है।

1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै के तिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित एक स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की “परंपरा” को बहाल करने का निर्देश दिया था। यह स्थल एक ओर हिंदू मंदिर प्रशासन और दूसरी ओर पास की दरगाह के बीच विवादित है। इस आदेश के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक तनाव गहरा गया है। डीएमके का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य में एक सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

सांसदों ने लगाए तीन मुख्य आरोप

विपक्षी सांसदों ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ कार्रवाई निम्न तीन आधारों पर की जानी चाहिए। न्यायाधीश का आचरण निष्पक्षता और पारदर्शिता के खिलाफ है। एक विशेष वरिष्ठ वकील एम श्रीचरण रंगनाथन के पक्ष में अनुचित पक्षपात, एक विशिष्ट समुदाय और विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुकाव और भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत निर्णय।

कौन–कौन हैं हस्ताक्षरकर्ता?

इस नोटिस को डीएमके ने आगे बढ़ाया है। हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख रूप से कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई , समाजवादी पार्टी े अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शरद पवार की बेटी और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले, असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके के टी आर बालू, ए राजा, कनिमोझी शामिल हैं।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) और आम आदमी पार्टी (AAP) इस सूची में शामिल नहीं हैं। AAP ने कहा कि विपक्ष के साथ उसकी समझ केवल चुनावी थी, जो लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो गई। TMC और कांग्रेस के रिश्ते भी हाल में तनावपूर्ण रहे हैं।

जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

जजों की जांच अधिनियम, 1968 के अनुसार, लोकसभा में किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर से और राज्यसभा में 50 हस्ताक्षरों से की जा सकती है। नोटिस जमा होने के बाद स्पीकर या चेयरमैन यह तय करते हैं कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रचलित रूप से यही शब्द इस प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकार होने पर तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है। उनमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। यह समिति आरोप तय करके जांच करती है और रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है। यदि रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या अक्षमता पाई जाती है, तो प्रस्ताव पर बहस और मतदान होता है।

प्रस्ताव पारित करने के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश और विवाद

1 दिसंबर के आदेश में जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर दीपम जलाने की परंपरा पुनर्जीवित करने का निर्देश हिंदू मंदिर प्रशासन को दिया था। जब प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया, तो उन्होंने कड़ा अवमानना आदेश जारी किया और 11 लोगों को पुलिस नहीं बल्कि CISF की सुरक्षा में पहाड़ी पर चढ़कर दीप जलाने का निर्देश दिया। उन्होंने इसे प्रतीकात्मक लेकिन आवश्यक बताया।

जस्टिस स्वामीनाथन अपने भाषणों और लेखों में अक्सर हिंदू दर्शन, प्राचीन तमिल परंपरा और धार्मिक निरंतरता का उल्लेख करते रहे हैं। कई मामलों में उन्होंने कहा है कि राज्य तटस्थता, सार्वजनिक व्यवस्था या प्रशासनिक कारणों के नाम पर हिंदू धार्मिक प्रथाओं को कमजोर नहीं कर सकता। उनके कुछ आदेश बाद में डिवीजन बेंच द्वारा संशोधित या रद्द भी किए गए।

