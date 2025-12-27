मनरेगा के मुद्दे को क्यों जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस? आज CWC की बैठक में करेगी मंथन

संक्षेप: कांग्रेस संकेत दे रही है कि वह चुनावी नैरेटिव को संस्थागत बहस से हटाकर रोजगार और आजीविका जैसे मुद्दों पर केंद्रित करेगी। VB-G RAM G Act के खिलाफ अभियान उसी रणनीतिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।

यूपीए सरकार के दौर की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने वाले VB-G RAM G Act, 2025 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक को अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए यह मुद्दा केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया भर नहीं, बल्कि मजबूरी और अवसर दोनों है। मनरेगा को पार्टी अपनी सबसे बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक मानती है और इसे UPA सरकार की विरासत से जोड़ती रही है।

पार्टी नेताओं का मानना है कि नया कानून कांग्रेस को फिर से ग्रामीण, दलित, ओबीसी और वंचित वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका दे सकता है। 2024 लोकसभा चुनावों में आंशिक पुनरुत्थान के बाद कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को अपना केंद्रीय नैरेटिव बनाया है। हालांकि, “वोट चोरी” और संस्थानों पर कब्जे के आरोपों को जमीन पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। ऐसे में पार्टी अब सीधे आजीविका और रोजगार जैसे मुद्दों पर लौटने की तैयारी में है। कांग्रेस का आकलन है कि ग्रामीण रोजगार पर सीधा हमला भाजपा के लिए चुनावी तौर पर अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि कांग्रेस यह रणनीति ऐसे समय में सामने ला रही है, जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

कांग्रेस नेतृत्व मानता है कि ग्रामीण रोजगार का मुद्दा ऐसा साझा मंच बन सकता है, जिस पर विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं। चूंकि नया कानून राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है, इसलिए यह INDIA गठबंधन को दोबारा सक्रिय करने का अवसर भी दे सकता है।

इस कड़ी में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को भी संभावित साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में TMC सरकार पहले ही अपने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ‘कर्मश्री’ को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ चुकी है।

पिछले एक हफ्ते में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ-साथ राजीव शुक्ला देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर पार्टी का पक्ष रख चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 19 से 22 दिसंबर के बीच 50 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गईं। 20 दिसंबर को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर मनरेगा पर सरकार के हमले का मुकाबला करने की बात कही थी।

कांग्रेस के सामने चुनौती भी कम नहीं हालांकि, पार्टी के सामने चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस के पास इन दिनों समर्थित कैडर कम है। बड़े जनआंदोलन को लंबे समय तक बनाए रखना उसके लिए हमेशा कठिन रहा है। नोटबंदी, जीएसटी और राफेल जैसे मुद्दों पर भी पार्टी पहले गति बनाए रखने में संघर्ष कर चुकी है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ CWC बैठक हो रही है।”