राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही कहा कि केंद्रीय एजेंसी इस मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों कर रही है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट के 23 सितंबर, 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसमें सीबीआई को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच मंगलवार को सीबीआई की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इसमें प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। सीजेआई ने जांच एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमने आपको कई बार बताया है। झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि जब मामले सामने आते हैं तो सीबीआई पहले ही अदालत में पेश हो जाती है।

क्या दिया गया तर्क

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में ऐसा नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया कि केवल यहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कई मामलों में माननीय न्यायाधीशों ने इसे देखा है। विधि अधिकारी ने कहा कि कारण स्पष्ट है और जब कोई अपराध होता है तो सीबीआई सामने आती है। इससे पहले, जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई को नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद बेंच झारखंड विधानसभा सचिवालय और अन्य द्वारा हाई कोर्ट के 23 सितंबर, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।