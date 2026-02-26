टोल क्यों वसूलते हो? गडकरी ने दिए दिल्ली में MCD ग्रीन टैक्स खत्म करने के संकेत

गडकरी का यह कड़ा रुख दिल्ली-NCR के ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है। यदि यह शुल्क हटता है तो इससे न केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई लागत कम होगी, बल्कि अंतरराज्यीय व्यापार में भी सुगमता आएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर लगाए जाने वाले 'पर्यावरण मुआवजा शुल्क' (Environment Compensation Charge - ECC) को तत्काल बंद करने की वकालत की है। एक हालिया कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने इस कर की वसूली के पीछे के उद्देश्यों और एकत्रित धन के वास्तविक उपयोग पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।

इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा कि वर्षों से करोड़ों रुपये का शुल्क वसूलने के बाद नगर निकाय ने पर्यावरण के सुधार या 'ग्रीन' पहलों में क्या योगदान दिया है।

गडकरी ने कहा, "मैंने निगम से पूछा कि हरित गतिविधियों के लिए आपका क्या योगदान है? जवाब मिला- कोई योगदान नहीं। तो फिर आप यह टोल क्यों वसूल रहे हैं?" गडकरी के अनुसार, अधिकारियों ने इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इसे तुरंत रोकने का अनुरोध किया।

क्या है ECC और क्यों लगाया गया था? साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में प्रवेश करने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर ECC लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दोतरफा था। भारी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली के भीतर आने से रोकना। एकत्रित राशि का उपयोग सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में करना।

नितिन गडकरी ने संकेत दिया कि उनके मंत्रालय द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि एकत्रित राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। उन्होंने बताया कि MCD अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह 'ग्रीन शुल्क' वास्तव में निगम की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है न कि प्रदूषण कम करने के लिए।

इस वित्तीय निर्भरता का विकल्प देते हुए गडकरी ने सुझाव दिया, "यदि यह पैसा निगम चलाने के लिए जरूरी है तो दिल्ली सरकार को निगम को 800-900 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान देनी चाहिए, न कि जनता और परिवहन क्षेत्र पर बोझ डालना चाहिए।"

जब अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो गडकरी ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने और अदालत से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे। उनका तर्क है कि यदि फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो लोगों को इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से राहत मिलनी चाहिए।