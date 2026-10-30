LAC पर क्यों आमने-सामने आ जाते हैं भारत-चीन के सैनिक? अरुणाचल के CM ने बताई असली कहानी
विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जब भी चीनी सेना तय गश्ती पैटर्न से हटती है तो एलएसी पर स्थिति कुछ समय के लिए प्रभावित होती है। वहीं, रक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए भारतीय सैनिक भारी संख्या में तैनात हैं।
India-China: भारत-चीन सीमा (LAC) पर आईटीबीपी (ITBP) के डीजी द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चीनी सेना (PLA) के साथ आमने-सामने की स्थिति की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थिति साफ की है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि चूंकि चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता, इसलिए सीमा पर अतिक्रमण की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह सामान्य है।
तवांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि अतिक्रमण की घटना हुई है। यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है और हमारे सशस्त्र बल सीमा की बहुत अच्छी तरह से रखवाली कर रहे हैं।"
मैकमोहन रेखा पर विवाद
उन्होंने कहा, "चीनी लोग अरुणाचल से लगी मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है। अरुणाचल की तिब्बत-चीन के साथ बहुत लंबी सीमा लगती है, जो लगभग 1,200 किलोमीटर है। उनकी तरफ से गश्ती दल कभी-कभी हमारी तरफ आ जाते हैं और यह सीमा का उल्लंघन है, घुसपैठ नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि उल्लंघन हुआ है। लेकिन ऐसा होता रहता है। यह कोई नई बात नहीं है। चूंकि, सीमा पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, इसलिए सीमा तय नहीं है।"
क्या बोले थे आईटीबीपी की डीजी?
इससे पहले 22 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चीन के साथ फेस-ऑफ की स्थिति बनी थी, जहां आईटीबीपी के 'शौर्य कमांडो' ने बेहतरीन भूमिका निभाई। इस बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा था।
इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जब भी चीनी सेना तय गश्ती पैटर्न से हटती है तो एलएसी पर स्थिति कुछ समय के लिए प्रभावित होती है। वहीं, रक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए भारतीय सैनिक भारी संख्या में तैनात हैं।
पर्यटन पर नहीं पड़ेगा कोई असर: खांडू
मुख्यमंत्री से सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में भी पूछा गया और यह भी कि क्या इस विवाद का राज्य में पर्यटन पर कोई असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मीडिया ने इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमा की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रही हैं। अभी तनाव का कोई मामला नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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