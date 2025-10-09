Why did Zubin Garg cousin Sandipan go abroad with him His wife reveals the secret जुबिन गर्ग के साथ विदेश क्यों गए थे गिरफ्तार हुए चचेरे भाई संदीपन, पत्नी ने खोला राज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhy did Zubin Garg cousin Sandipan go abroad with him His wife reveals the secret

जुबिन गर्ग के साथ विदेश क्यों गए थे गिरफ्तार हुए चचेरे भाई संदीपन, पत्नी ने खोला राज

संदीपन जुबिन के साथ सिंगापुर गए थे और जुबिन की मौत से कुछ देर पहले नौका पर मौजूद थे। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई थी। संदीपन गर्ग कामरूप जिले में तैनात थे।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 11:01 AM
share Share
Follow Us on
जुबिन गर्ग के साथ विदेश क्यों गए थे गिरफ्तार हुए चचेरे भाई संदीपन, पत्नी ने खोला राज

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम CID ने उनके कजिन और डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। खबर है कि कई दिनों तक चली पूछताछ के बाद संदीपन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वह घटना के समय जुबिन के साथ सिंगापुर में ही मौजूद थे। 19 सितंबर को सिंगर की याच पार्टी के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद भारत में इस मामले की जांच शुरू हुई थी।

जुबिन की पत्नी गरीमा गर्ग का कहना है कि संदीपन पहले कभी विदेश नहीं गया था और इसलिए उसने साथ चलने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि, इस दौरान उन्होंने सिंगापुर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, 'जब संदीपन ने जुबिन के साथ जाने की इच्छा जताई...। वह कभी विदेश नहीं गया था। इस बार उसने कहा था कि वह जुबिन के साथ जाना चाहता है और वह उसे साथ ले जाने के लिए खुश था।'

गरीमा ने कहा कि वह जानती थी कि संदीपन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि उन लोगों को उसके बयानों में कुछ जानकारी मिली हो। जांच जारी है। मैं किसी पर भी कुछ नहीं कहना चाहती।' गिरफ्तारी के बाद असम पुलिस ने संदीपन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा गया है।

संदीपन जुबिन के साथ सिंगापुर गए थे और जुबिन की मौत से कुछ देर पहले नौका पर मौजूद थे। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई थी। संदीपन गर्ग कामरूप जिले में तैनात थे। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, जैसे हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षडयंत्र और लापरवाही से मौत के तहत गिरफ्तार किया गया है।

zubeen garg Assam
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।