जुबिन गर्ग के साथ विदेश क्यों गए थे गिरफ्तार हुए चचेरे भाई संदीपन, पत्नी ने खोला राज

संदीपन जुबिन के साथ सिंगापुर गए थे और जुबिन की मौत से कुछ देर पहले नौका पर मौजूद थे। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई थी। संदीपन गर्ग कामरूप जिले में तैनात थे।

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम CID ने उनके कजिन और डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। खबर है कि कई दिनों तक चली पूछताछ के बाद संदीपन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वह घटना के समय जुबिन के साथ सिंगापुर में ही मौजूद थे। 19 सितंबर को सिंगर की याच पार्टी के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद भारत में इस मामले की जांच शुरू हुई थी।

जुबिन की पत्नी गरीमा गर्ग का कहना है कि संदीपन पहले कभी विदेश नहीं गया था और इसलिए उसने साथ चलने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि, इस दौरान उन्होंने सिंगापुर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, 'जब संदीपन ने जुबिन के साथ जाने की इच्छा जताई...। वह कभी विदेश नहीं गया था। इस बार उसने कहा था कि वह जुबिन के साथ जाना चाहता है और वह उसे साथ ले जाने के लिए खुश था।'

गरीमा ने कहा कि वह जानती थी कि संदीपन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि उन लोगों को उसके बयानों में कुछ जानकारी मिली हो। जांच जारी है। मैं किसी पर भी कुछ नहीं कहना चाहती।' गिरफ्तारी के बाद असम पुलिस ने संदीपन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा गया है।