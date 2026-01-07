UPSC ने क्यों लौटा दी ममता बनर्जी सरकार की भेजी हुई लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने को बोला

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhy did UPSC return the list sent by the Mamata Banerjee government in DGP appointment
DGP की नियुक्ति के तय नियमों के मुताबिक, राज्य सरकार यूपीएससी की ‘एम्पैनलमेंट कमेटी’ के चयनित नामों में से एक अधिकारी को चुनती है। इससे पहले राज्य सरकार निश्चित समय के अंदर अपनी सूची समिति को भेज देती है।

Jan 07, 2026 08:58 am ISTNisarg Dixit भाषा
पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में अड़चन आ गई है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य सरकार की ओर से भेजी गई अधिकारियों के नाम की सूची को प्रक्रियागत देरी का हवाला देते हुए लौटा दिया है। उच्चतम न्यायालय से उचित निर्देश प्राप्त करने की सलाह दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म होने वाला है और कुछ महीने में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, 'राज्य सरकार ने नए डीजीपी या पुलिस बल प्रमुख को चुनने के लिए एक ‘एम्पैनलमेंट कमेटी मीटिंग’ (ईसीएम) का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, यूपीएससी ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों और अधिकारियों के नाम की सूची जमा करने में देरी का हवाला देते हुए प्रस्ताव लौटा दिया।'

गत 31 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव को भेजे अपने पत्र में, यूपीएससी के निदेशक (एआईएस) नंद किशोर कुमार ने 2018 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जिक्र किया। जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सभी राज्यों को मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले अपने प्रस्ताव यूपीएससी को भेजने होंगे। ताकि एक पारदर्शी, समयबद्ध और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया संपन्न हो सके।

यूपीएससी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में डीजीपी के पद की रिक्ति मनोज मालवीय के सेवानिवृत्त होने के बाद 28 दिसंबर 2023 को हुई जिसके बाद राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था।

डीजीपी की नियुक्ति के तय नियमों के मुताबिक, राज्य सरकार यूपीएससी की ‘एम्पैनलमेंट कमेटी’ के चयनित नामों में से एक अधिकारी को चुनती है। इससे पहले राज्य सरकार निश्चित समय के अंदर अपनी सूची समिति को भेज देती है।

अधिकारी ने कहा, 'यूपीएससी ने राज्य को बताया है कि पिछली नियुक्ति में गड़बड़ियों की वजह से वह किसी को भी मौजूदा डीजीपी के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकता।' उन्होंने विस्तार से बताया, 'तकनीकी रूप से मनोज मालवीय राज्य के अंतिम स्थायी डीजीपी बने हुए हैं।'

अधिकारी ने कहा कि चूंकि पिछले स्थायी डीजीपी का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो गया था, इसलिए अधिकारियों की नाम की सूची उस साल सितंबर तक भेज दी जानी चाहिए थी।

निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
