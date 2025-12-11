अमित शाह को वोट चोरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोले उपमुख्यमंत्री

संक्षेप: अमित शाह ने थोड़े तीखे लहजे में कहा, ‘मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में हूं। संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। वह कह रहे हैं कि पहले उनकी बात का जवाब दें। आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी…।’

वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि पहले बैलट से चुनाव होते, तो वोट चोरी नहीं हो सकती। बुधवार को सदन में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और गृहमंत्री के बीच तीखी बहस हुई। शाह ने SIR का भी समर्थन किया और चुनाव आयोग की तारीफ की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिवकुमार ने कहा, 'अमित शाह को वोट चोरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब बैलट थे, तो वोट चोरी कैसे हो गई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी...।'

राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि लोकसभा में बुधवार को अपनी बात रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह बहुत ‘नर्वस’ नजर आए। साथ ही कहा कि उन्होंने बहस की चुनौती पर कोई जवाब नहीं दिया।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा, 'अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। अमित शाह जी मानसिक रूप से बहुत दबाव में हैं, जो कल पूरे देश ने देखा।'

उन्होंने कहा, 'मैंने 'वोट चोरी' से जुड़ी जो बातें कहीं, उसका गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अमित शाह जी को मेरे संवाददाता सम्मेलनों पर बहस करने के लिए सीधी चुनौती दी, जिसका भी कोई जवाब नहीं आया।' राहुल गांधी का कहना था कि सभी जानते हैं कि सच क्या है।

सदन में क्या हुआ था

कांग्रेस नेता ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी कि वह ‘वोट चोरी’ से संबंधित उनके तीन संवाददाता सम्मेलनों को लेकर उनसे बहस कर लें। दरअसल निचले सदन में, चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री ने राहुल गांधी के हालिया तीन संवाददाता सम्मेलनों का उल्लेख करते हुए उनके तथ्यों को असत्य करार दिया जिनमें नेता प्रतिपक्ष ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए थे।